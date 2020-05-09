العراق: 3 وفيات و76 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجّلت وزارة الصحة العراقية، اليوم السبت، 76 إصابة جديدة بفيروس كورونا.





وأعلنت الوزارة شفاء 41 مصابا بالفيروس، فيما توفي 3 أشخاص مصابين بفيروس كورونا





وقال بيان صادر عن الوزارة إن "مختبرات وزارة الصحة والبيئة سجلت لهذا اليوم (٧٦) إصابة في العراق موزعة بين، بغداد- الرصافة: ٢٥، بغداد- الكرخ: ١٠، مدينة الطب: ١٩، ميسان: ١، البصرة: ١٧، واسط: ١، انبار: ٢، صلاح الدين: ١".





وأوضحت أن حالات الشفاء كانت موزعة على النحو التالي: "بغداد/ الكرخ: ١١، النجف: ٢، البصرة : ٨، بابل: ٤، اربيل: ٥، كركوك: ١، المثنى: ٩، صلاح الدين: ١"، مؤكدًا أن "الوفيات بلغت ٣ حالات؛ حالة في بغداد/ الرصافة، وحالة في مدينة الطب، وحالة في ديالى".

وأشار بيان وزارة الصحة العراقية إلى أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في البلاد بلغ ٢٦٧٩، ومجموع الوفيات: ١٠٧، ومجموع حالات الشفاء: ١٧٠٢، والراقدين الكلي: ٨٧٠".