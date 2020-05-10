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تعليم

11 موقعا تساعد طلاب تجارة القاهرة في إعداد الأبحاث

الأحد 10/مايو/2020 - 04:00 ص
كلية التجارة جامعة
كلية التجارة جامعة القاهرة - صورة أرشيفية
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عبد الله علي
أعلنت كلية التجارة جامعة القاهرة، عن مجموعة من أهم المصادر التي يحتاجها الطلاب  في إعداد الرسالة البحثية البديلة لامتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني.

كانت الكلية وجهت طلابها باستخدام خمسة مصادر على الأقل في إعداد البحث، ومن أهمها المقرر الدراسي أو الكتاب الجامعي، ولا يجوز استخدام  المحاضرات والسكاشن، بالإضافة لبنك المعرفة المصري، على أن يكون الكتابة في البحث من فهم الطالب وليس اقتباسات.

ومن أهم المصادر


يعتبر أكبر محركات البحث العلمية التي يبحث في مئات الألاف من المصادر الموثوقة من الجامعات، والمؤسسات العلمية، والأبحاث العلمية.


موقع علمي يقوم بالبحث في مليار مقال وكتاب وبحث.


محرك بحثي علمي يقوم بالبحث في أكثر من 10000 موقع علمي موثوق بعناية لأخراج النتيجة العلمية الصحيحة.



يبحث فيه الآلاف الأوراق البحثية والمؤسسات، والمراجع البحثية الموثوقة بالأضافة إنه خدمة مميزة من شركة جوجل وعدد زواره شهريًا أكثر من 50 مليون.


محرك بحثي جامع يبحث في جميع محركات البحث حسب إختيار الطالب.


قاعدة بيانات تصل إلى ملايين الأبحاث العلمية


مواقع أخباري ومحرك بحثي قوي، حيث يصل نتيجة بحثه الى أكثر من 10 الآلاف ورقة بحثية و 25 الف كتاب علمي.



هي مكتبة كبيرة تضم عدد كبير من المصادر التي تم تجميعها على مدار 20 عامًا


محرك بحثي للأبحاث الأكاديمية للطلبة، والأساتذة تقدمها شركة ميكروسوفت، يقوم بالبحث في أكثر من 80 مليون بحث علمي في جميع المجالات.


مؤسسة بريطانية توفر ثروة حقيقية من المعلومات للباحثين.





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