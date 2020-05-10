11 موقعا تساعد طلاب تجارة القاهرة في إعداد الأبحاث

أعلنت كلية التجارة جامعة القاهرة، عن مجموعة من أهم المصادر التي يحتاجها الطلاب في إعداد الرسالة البحثية البديلة لامتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني.
كانت الكلية وجهت طلابها باستخدام خمسة مصادر على الأقل في إعداد البحث، ومن أهمها المقرر الدراسي أو الكتاب الجامعي، ولا يجوز استخدام المحاضرات والسكاشن، بالإضافة لبنك المعرفة المصري، على أن يكون الكتابة في البحث من فهم الطالب وليس اقتباسات.
ومن أهم المصادر
يعتبر أكبر محركات البحث العلمية التي يبحث في مئات الألاف من المصادر الموثوقة من الجامعات، والمؤسسات العلمية، والأبحاث العلمية.
2- RefSeek
موقع علمي يقوم بالبحث في مليار مقال وكتاب وبحث.
3- Virtual LRC
محرك بحثي علمي يقوم بالبحث في أكثر من 10000 موقع علمي موثوق بعناية لأخراج النتيجة العلمية الصحيحة.
يبحث فيه الآلاف الأوراق البحثية والمؤسسات، والمراجع البحثية الموثوقة بالأضافة إنه خدمة مميزة من شركة جوجل وعدد زواره شهريًا أكثر من 50 مليون.
محرك بحثي جامع يبحث في جميع محركات البحث حسب إختيار الطالب.
6- OALster
قاعدة بيانات تصل إلى ملايين الأبحاث العلمية
مواقع أخباري ومحرك بحثي قوي، حيث يصل نتيجة بحثه الى أكثر من 10 الآلاف ورقة بحثية و 25 الف كتاب علمي.
هي مكتبة كبيرة تضم عدد كبير من المصادر التي تم تجميعها على مدار 20 عامًا
محرك بحثي للأبحاث الأكاديمية للطلبة، والأساتذة تقدمها شركة ميكروسوفت، يقوم بالبحث في أكثر من 80 مليون بحث علمي في جميع المجالات.
10- Archive Hub
مؤسسة بريطانية توفر ثروة حقيقية من المعلومات للباحثين.