AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

جهاز مشروعات القوات المسلحة.. النقض توضح

الأحد 10/مايو/2020 - 11:01 ص
محكمة النقض
محكمة النقض
Advertisements
محمد عبدالله
أوضحت محكمة النقض في أحد الطعون المنظورة أمامها ما هو جهاز مشروعات القوات المسلحة واختصاصه.




جاء في حيثيات الحكم أنه من المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن جهاز مشروعات أراضی القوات المسلحة ، جهاز إدارى له شخصية اعتبارية مستقلة، أنشأته الدولة لتباشر عن طريقه بعض فروع نشاطها العام، واتبعت في إدارته أساليب القانون العام. 

وتمتعت في ممارستها لسلطتها من خلاله بقسط من حقوق السلطة العامة بالقدر اللازم لتحقيق أغراضه ، فإنه يعتبر شخصًا من أشخاص القانون العام ولا يندرج ضمن الأشخاص الاعتبارية الخاصة.

وكانت المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم ٥٣١ لسنة ۱۹۸۱ المعدل بقرارى رئيس الجمهورية رقم ۲۲۳ لسنة ۱۹۸۲، رقم ٢٤٤ لسنة ١٩٩٠ تنص على أنه " ينشأ بوزارة الدفاع جهاز باسم جهاز مشروعات أراضي القوات المسلحة ، تكون له الشخصية الاعتبارية.

ويختص هذا الجهاز ببيع الأراضي والعقارات المملوكة للدولة التي تخليها القوات المسلحة والتي يصدق رئيس الجمهورية على تحديدها وبيان مواقعها وتاريخ إخلائها.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ماهية أموال الأوقاف.. النقض توضح هذه الحالة

ترشيحاتنا

حدث في 17 رمضان.. وقوع غزوة بدر.. وفاة السيدة عائشة.. واستشهاد علي بن أبي طالب

جونسون يرفع شعارا جديدا لمواجهة كورونا.. ويخاطر بوفاة 100 ألف في بريطانيا

ريال مدريد يمنح أرسنال مهلة لتحديد موقفه من بيع أوباميانج

حدث ليلا.. اشتعال النيران في سيارة وقود بالعاشر من رمضان.. ووفاة رئيس جهاز مخابرات حكومة الوفاق الليبية

وباء جديد في الصين.. فيروس قادم من الفئران ولا أحد يعلم كيف يصيب الإنسان

فانوس طوله 7 أدوار .. مناطق الإسكندرية تتنافس على زينة رمضان..صور

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

للحد من انتشارها .. 6 نصائح لأصحاب حب الشباب

للضغط والوزن والعظام.. 8 فوائد لتناول الكاجو

إفطار رمضان .. كفتة أرز مع الأرز بالشعرية .. والحلو كنافة بالمكسرات