مين اللي قتل نهى .. ريهام حجاج من لما كنا صغيرين









شاركت النجمة ريهام حجاج متابعيها صورة جديدة من مسلسلها الجديد لما كنا صغيرين عبر حسابها على "انستجرام"













وظهرت ريهام حجاج خلال احداث العمل وعلقت قائلة" Donia ❤️

تفتكروا مين اللي قتل نهي؟!

استنوا حلقة بكرة و بعده 🔥🔥"













عُرضت الحلقة 15 من مسلسل "لما كنا صغيرين" بطولة الفنانة ريهام حجاج ، ضمن الماراثون الدرامي الرمضاني 2020.





وشهدت أحداث الحلقة زيارة الوزير السابق لابنه يحيى "محمود حجازى" في السجن أثناء تواجد دنيا "ريهام حجاج"، واتهمت دنيا سليم "محمود حميدة" بقتل نهى "نسرين أمين".









وعند انصراف دنيا، قام يحيى بالاتصال بسليم وإخباره أن دنيا معها صورة له برفقة صافى وتشك فى قتله لنهى.









لما كنا صغيرين بطولة ريهام حجاج، وخالد النبوى، ومحمود حميدة، ونسرين أمين، ونبيل عيسى، وهانى عادل، وكريم قاسم، ومحمود حجازى، ومنة فضالى، وأشرف زكى، وحسن عبد الله، وعبد الرحيم حسن، وعماد رشاد، وهلا السعيد وهو تأليف أيمن سلامة وإخراج محمد على.



