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توك شو

أحمد موسى يطالب بإغلاق المصايف للحد من انتشار كورونا.. فيديو

السبت 09/مايو/2020 - 11:51 م
احمد موسى
احمد موسى
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هاني حسين
قال الإعلامي أحمد موسى، إنه من الضروري إيقاف المصايف هذا العام ويجب إيقاف كل شيء يؤثر على الإقتصاد المصري .

وأضاف الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي  "المذاع على قناة " صدى البلد"، :"   هناك من يشعر بلا مبالاة، ولابد من  تغيير الثقافة".

وأكمل الإعلامي أحمد موسى:"  كفاية استهتار هضيعوا البلد والتزموا عشان لا يتفشى فيروس كورونا ، مبقاش عندنا صوت ولا نفس انتوا ليه عايزين تموتونا ".

ولفت الإعلامي أحمد موسى:"  مدى الالتزام بالإجراءات الاحترازية صفر وبالتالي لابد من ان نعلم بأن  النتيجة  9 آلاف حالة  مصابة".

وأكمل الإعلامي أحمد موسى:"  اعداد الاصابات في تزايد مستمر  لأن الشعب لم يلتزم  بالإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة ".
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