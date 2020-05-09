أحمد موسى يطالب بإغلاق المصايف للحد من انتشار كورونا.. فيديو

قال الإعلامي أحمد موسى، إنه من الضروري إيقاف المصايف هذا العام ويجب إيقاف كل شيء يؤثر على الإقتصاد المصري .





وأضاف الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي "المذاع على قناة " صدى البلد"، :" هناك من يشعر بلا مبالاة، ولابد من تغيير الثقافة".





وأكمل الإعلامي أحمد موسى:" كفاية استهتار هضيعوا البلد والتزموا عشان لا يتفشى فيروس كورونا ، مبقاش عندنا صوت ولا نفس انتوا ليه عايزين تموتونا ".





ولفت الإعلامي أحمد موسى:" مدى الالتزام بالإجراءات الاحترازية صفر وبالتالي لابد من ان نعلم بأن النتيجة 9 آلاف حالة مصابة".





وأكمل الإعلامي أحمد موسى:" اعداد الاصابات في تزايد مستمر لأن الشعب لم يلتزم بالإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة ".