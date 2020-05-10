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فن

رضوى الشربيني تسخر من أيتن عامر عن دورها في فرصة تانية

الأحد 10/مايو/2020 - 02:08 ص
رضوى وايتن
رضوى وايتن
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اسماء الحسينى
نشرت الإعلامية رضوى الشربيني صورة تسخر فيها من شخصية أيتن عامر في مسلسل "فرصة تانية" عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى "انستجرام".‬


وعلقت رضوى الشربيني على الصورة بطريقة ساخرة: "حد يقولي معني معدومة الكرامة". 


‫يذكر أن المذيعة رضوى الشربينى، وجهت رسالة للشعب المصرى، لمواجهة فيروس كورونا، قائلة خلال برنامجها "هي وبس": "العالم حاليا يعيش في حالة مواجهة فيروس كورونا، ولكن رب الخير لا يأتي إلا بالخير للإنسان، وكل شر يتواجد على الكون لابد وأن يكون من داخله خير للبشرية، ولا أحد يعلم ما هو الخير من هذا الفيروس إلا الله"‬.


‫وأضافت رضوى الشربينى: "تناول الفيتامينات والبرتقال والليمون، يقوى المناعة ويقتل الفيروس.. وأكيد ربنا ليه حكمة لفيروس كورونا عاوز يشيل ذنوب من عند ناس.. وقد يكون عاوزنا نقرب أكتر منه". 

‫يُذكر أن الإعلامية رضوى الشربينى تقدم برنامج "هى وبس" ويعرض على شاشة سي بي سي سفرة.
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هموت يا ايتن🤣🤣🤣 @aytenamer

A post shared by Radwa El Sherbiny (@radwaelsherbiny) on

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