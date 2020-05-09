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حوادث

تشرة الحوادث.. اِعرف عقوبة حنين بعد اتهامها بالاتجار بالبشر .. محاكمة حدث بتهمة هتك عرض طفلة بالعياط

السبت 09/مايو/2020 - 11:59 م
حنين حسام
حنين حسام
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محمد العيسوى
نشر موقع صدى البلد خلال الساعات الماضية عدة أخبار هامة جاء بينها اعترافات المتهمة حنين حسام صاحبة فيديو افتحي الكاميرا، وتفاصيل ضبط الرقابة الادارية لمدير التفتيش والمتابعة بمحافظة الدقهلية متلبسا بالرشوة، وقرارات لوزارة العدل والهيئة الوطنية للانتخابات.


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بعد اتهام حنين حسام بالاتجار بالبشر والاعتداء على قيم أسرية.. اِعرف العقوبة المنتظرة
أثارت قضية الطالبة حنين حسام فتاة التيك توك، جدلا كبيرا بعد اتهامها بالاعتداء على مبادئ وقيم المجتمع المصري، وإنشائها وإدارتها واستخدامها مواقع وحسابات خاصة عبر تطبيقات للتواصل الاجتماعي بشبكة المعلومات الدولية بهدف تسهيل ارتكاب تلك الجريمة.
لمزيد من التفاصيل أضغط هنا

استدرجها وتحرش بها.. محاكمة حدث بتهمة هتك عرض طفلة بالعياط
أحالت نيابة الطفل بشمال الجيزة حدثا إلي المحاكمة بتهمة هتك عرض طفلة تبلغ من العمر ٣ سنوات بالعياط بعد استدراجها لقطعة ارض زراعية والتحرش بها. 
لمزيد من التفاصيل أضغط هنا

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