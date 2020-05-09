تشرة الحوادث.. اِعرف عقوبة حنين بعد اتهامها بالاتجار بالبشر .. محاكمة حدث بتهمة هتك عرض طفلة بالعياط

نشر موقع صدى البلد خلال الساعات الماضية عدة أخبار هامة جاء بينها اعترافات المتهمة حنين حسام صاحبة فيديو افتحي الكاميرا، وتفاصيل ضبط الرقابة الادارية لمدير التفتيش والمتابعة بمحافظة الدقهلية متلبسا بالرشوة، وقرارات لوزارة العدل والهيئة الوطنية للانتخابات.









دفن جثة شاب لقي مصرعه غرقا في مياه النيل بالبدرشين

صرحت نيابة جنوب الجيزة بدفن جثة شاب لقى مصرعه غرقا في مياه النيل بمدينة البدرشين.









بعد اتهام حنين حسام بالاتجار بالبشر والاعتداء على قيم أسرية.. اِعرف العقوبة المنتظرة

أثارت قضية الطالبة حنين حسام فتاة التيك توك، جدلا كبيرا بعد اتهامها بالاعتداء على مبادئ وقيم المجتمع المصري، وإنشائها وإدارتها واستخدامها مواقع وحسابات خاصة عبر تطبيقات للتواصل الاجتماعي بشبكة المعلومات الدولية بهدف تسهيل ارتكاب تلك الجريمة.





استدرجها وتحرش بها.. محاكمة حدث بتهمة هتك عرض طفلة بالعياط

أحالت نيابة الطفل بشمال الجيزة حدثا إلي المحاكمة بتهمة هتك عرض طفلة تبلغ من العمر ٣ سنوات بالعياط بعد استدراجها لقطعة ارض زراعية والتحرش بها.









شنق نفسه في سور البلكونة.. انتحار موظف بالمعاش في الهرم

تخلص موظف بالمعاش من حياته بمنطقة الهرم حيث أقدم علي شنق نفسه بشرفة شقته لمعاناته من مرض نفسي.





التحقيق في ضبط 5 أطنان لحوم غير صالحة للاستهلاك في الجيزة

تباشر النيابة العامة بالجيزة التحقيقات في واقعة ضبط ٥ أطنان لحوم غير صالحة للاستهلاك بمدينة كرداسة.





بعد اتهام حنين حسام بالاتجار بالبشر والاعتداء على قيم أسرية.. اِعرف العقوبة المنتظرة

أثارت قضية الطالبة حنين حسام فتاة التيك توك، جدلا كبيرا بعد اتهامها بالاعتداء على مبادئ وقيم المجتمع المصري، وإنشائها وإدارتها واستخدامها مواقع وحسابات خاصة عبر تطبيقات للتواصل الاجتماعي بشبكة المعلومات الدولية بهدف تسهيل ارتكاب تلك الجريمة.





استدرجها وتحرش بها.. محاكمة حدث بتهمة هتك عرض طفلة بالعياط

أحالت نيابة الطفل بشمال الجيزة حدثا إلي المحاكمة بتهمة هتك عرض طفلة تبلغ من العمر ٣ سنوات بالعياط بعد استدراجها لقطعة ارض زراعية والتحرش بها.



