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أخبار البلد

ننشر أسعار الدواجن والبيض اليوم الأحد 10 - 5 - 2020

الأحد 10/مايو/2020 - 09:01 ص
صدى البلد
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شيماء مجدي
يقدم موقع صدى البلد لقرائه خدمة التعرف على أسعار أهم المواد الغذائية وأهم التغيرات التى تطرأ عليها يوميا، ومن بينها الدواجن التى استقرت فى مستهل تعاملات اليوم الأخد ١٠مايو 2020.


أسعار الدواجن اليوم


سجلت أسعار الدواجن البيضاء اليوم ما بين 29 و30 جنيها للكيلو، وبلغ لحم الدواجن الحمراء " الساسو" سعرا يتراوح ما بين 37 و ٣٨ جنيها ، أما سعر كيلو الدواجن البلدى فيصل إلي 40 جنيه


وتراوح سعر الكتكوت الأبيض ما بين 9.50 جنيها إلى 13 جنيها، وسجل الكتكوت الأحمر "ساسو" نحو 6 جنيه، والكتكوت البلدي نحو 5جنيه ويتراوح سعر كتكتوت السمان مابين 2.25 ل 6 جنيه .


وسجل البيض الأبيض والبيض الأحمر سعرا يتراوح ما بين 29 و30 جنيه، أما كرتونة البيض البلدى ب 37.50جنيه وسجل لحم الأرانب سعرا يتراوح ما بين 43 لـ 41 جنيها، بينما سجلت أسعار البط المسكوفي 14 جنيه والمولر "عمر يوم" سعر ١٨و19جنيهات، والبط البكينى 7 جنيه .

وسجل الكتكوت الرومى عمر يوم 17 جنيه ، والكتكوت الرومى الأسمر عمر شهر 34 جنيه ، والكتكوت الرومى البرونزى عمر يوم ١٧ جنيه .



يذكر أن الإنتاج المحلي من الثروة الداجنة يصل إلى نحو مليار و100 مليون دجاجة سنويا، ومصر تعد على أبواب الاكتفاء الذاتي من الثروة الداجنة، بعدما أخذ الاستيراد في التراجع ووصلنا إلى نسبة اكتفاء 99% تقريبا.
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