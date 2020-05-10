انتشار الكلاب الضالة بالإسكان الاجتماعى بالعبور يثير ذعر الأهالى

شكا المواطن بطرس كامل، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من انتشار الكلاب الضالة بمنطقة الإسكان الاجتماعى بالعبور الجديدة.





ويقول فى رسالته: نشكو من انتشار الكلاب الضالة بمنطقة الإسكان الاجتماعى بالعبور الجديدة وتحديدا فى حى الحرية وبداية حى المجد.





وأضاف أن هذه الكلاب تقوم بمهاجمة المارة بجانب أصوات النباح والتى تثير الرعب بين السكان الذين يخشون من أن تقوم بعقر الأطفال أو أحد المارة أثناء النزول للشارع.





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