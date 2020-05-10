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بين الناس

انتشار الكلاب الضالة بالإسكان الاجتماعى بالعبور يثير ذعر الأهالى

الأحد 10/مايو/2020 - 11:01 ص
صدى البلد
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وسام مختار
شكا المواطن بطرس كامل، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من انتشار الكلاب الضالة بمنطقة الإسكان الاجتماعى بالعبور  الجديدة.

ويقول فى رسالته: نشكو من انتشار الكلاب الضالة بمنطقة الإسكان الاجتماعى بالعبور الجديدة وتحديدا فى حى الحرية وبداية حى المجد.

وأضاف أن هذه الكلاب تقوم بمهاجمة المارة بجانب أصوات النباح  والتى تثير الرعب بين السكان الذين يخشون من أن تقوم بعقر الأطفال أو أحد المارة أثناء النزول للشارع.

للتواصل مع القارئ: 01001132168

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ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360

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