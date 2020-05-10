وزير التعليم العالي: فحص المصابين بأمراض صدرية قبل ظهور كورونا

أكد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمي، أن هناك دراسة بأثر رجعي لدراسة الحالات التى كانت مصابة قديمًا بأمراض صدرية، لمعرفة مدى إصابتها بفيروس كورونا من عدمه قبل ظهوره فى شهر يناير الماضى.





وتابع وزير التعليم العالي، أن الدراسة تهدف أيضا لمعرفة هل هناك تحور حصل عند المصريين، قائلا: "لأن العلاجات ليس لها نفس التأثير فى كل دول العالم، كما أن هناك بحثا لاستخدام البلازما لعلاج المصابين وهذا كان محتوى بحث آخر".





وأشار وزير التعليم العالي إلى أن جامعات مصر والمركز القومى للبحوث فى كل المعامل قدموا جهدا كبيرا فى مجال الأبحاث بالنسبة لفيروس كورونا، لافتا إلى أن مصر وحدها مثلت 50% من الأبحاث المقدمة على مستوى أفريقيا والشرق والأوسط.





ونوه وزير التعليم العالى والبحث العلمي، إلى أن اليابان أرسلت خطابًا وضحت فيه أن مصر أول دولة تشارك اليابان فى علاج أفيجان، قائلا: "الدواء موجود منذ عام 2014، وكنا من أوائل الدول التى حصلت على الدواء من اليابان ونقوم باستخدامه، والنتائج تمر بالعديد من المراحل ونعمل على ذلك البرتوكول".