AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

أخبار الفن .. ضبط نجل بيومي فؤاد في كمين بسبب والده.. ومقدمة رامز مجنون رسمي تعود لمنزلها بطائرة خاصة

الأحد 10/مايو/2020 - 07:01 ص
أروى
أروى
Advertisements
محمد نحلة

نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، العديد من الأخبار المهمة الخاصة بالفن، خلال الساعات الماضية، نستعرض أبرزها من خلال التقرير التالي.


ممسوك في كمين.. نجل بيومي فؤاد يتعرض لموقف محرج بسبب والده


تعرض محمد بيومي نجل الفنان بيومي فؤادي إلى موقف محرج بسبب والده.


تعرف على ما حدث لمقدمة برنامج رامز مجنون رسمي بعد وقف الطيران


كشفت الإعلامية أروى مقدمة برنامج رامز مجنون رسمي عما حدث لها بعد أن وقفت حركة الطيران بسبب فيروس كورونا.



طارق الشناوي: 6 أعمال درامية الأفضل في رمضان 2020


كشف الناقد طارق الشناوى عن أفضل الأعمال الدرامية التى تعرض فى رمضان الحالى، بعد مرور 15 يوما على رمضان.

 


كل إناء ينضح بما فيه.. رد جديد من طارق الشناوى على اتهامات غادة عبد الرازق


رد الناقد طارق الشناوى على اتهامات الفنانة غادة عبد الرازق بالرشوة من أجل الإشادة بعمل لها فى السابق وإساءتها إلى سمعته من خلال تعليق لها عبر حسابها على انستجرام. 



تعرف على موعد عرض فيلم سواح على نتفيلكس


روج الفنان كريم قاسم لفيلم سواح المقرر عرضه قريبا على شبكة"نتفيلكس".

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بعد مطالب وقف البرنامج.. هاشتاج رامز جلال يتصدر تويتر

أخبار الفن.. أجر ياسمين صبرى فى رامز مجنون رسمى وقرار وقفه.. نهاية مسلسل لعبة النسيان لـ دينا الشربينى.. وفاة فنان شهير

جدل حول فبركة رامز مجنون رسمي بسبب حلقة طارق حامد

أخبار الفن.. ياسمين صبري وأحمد أبو هشيمة في شهر العسل.. أحدث ظهور لزوج غادة عبد الرازق الجديد

بعد زواجها.. دعوى قضائية ضد الفنانة غادة عبد الرازق لهذا السبب

بعد اتهامها بالإساءة إليه...الأعلى للإعلام يبحث شكوى طارق الشناوي ضد غادة عبدالرازق

ترشيحاتنا

شوبير: فيفا تراجع عن بند الـ8 سنوات في اللائحة الجديدة لاتحاد الكرة.. فيديو

إعلامية كويتية: الطبيب طارق مخيمر كان يقاتل كورونا في الصفوف الأمامية

ممسوك في كمين.. نجل بيومي فؤاد يتعرض لموقف محرج بسبب والده

بدلا من التردد على المقار .. النيابة العامة تدعو المواطنين لاستخدام خدمات المرور الإلكترونية

أخبار الفن .. ضبط نجل بيومي فؤاد في كمين بسبب والده.. ومقدمة رامز مجنون رسمي تعود لمنزلها بطائرة خاصة

وليد سليمان لـ أحمد فتحي: البقاء في الأهلي أفضل من أموال بيراميدز

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. فرق حماية مدنية تقضي 4 ساعات في مهمة إنقاذ خروف

صرخة طفل تهز الشارع البريطاني وتحول 3 ضباط للتحقيق.. فيديو

كلب يتبنى 60 قطة صغيرة.. صور