أخبار الفن .. ضبط نجل بيومي فؤاد في كمين بسبب والده.. ومقدمة رامز مجنون رسمي تعود لمنزلها بطائرة خاصة

نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، العديد من الأخبار المهمة الخاصة بالفن، خلال الساعات الماضية، نستعرض أبرزها من خلال التقرير التالي.





ممسوك في كمين.. نجل بيومي فؤاد يتعرض لموقف محرج بسبب والده

تعرض محمد بيومي نجل الفنان بيومي فؤادي إلى موقف محرج بسبب والده.

تعرف على ما حدث لمقدمة برنامج رامز مجنون رسمي بعد وقف الطيران

كشفت الإعلامية أروى مقدمة برنامج رامز مجنون رسمي عما حدث لها بعد أن وقفت حركة الطيران بسبب فيروس كورونا.





طارق الشناوي: 6 أعمال درامية الأفضل في رمضان 2020

كشف الناقد طارق الشناوى عن أفضل الأعمال الدرامية التى تعرض فى رمضان الحالى، بعد مرور 15 يوما على رمضان.

كل إناء ينضح بما فيه.. رد جديد من طارق الشناوى على اتهامات غادة عبد الرازق

رد الناقد طارق الشناوى على اتهامات الفنانة غادة عبد الرازق بالرشوة من أجل الإشادة بعمل لها فى السابق وإساءتها إلى سمعته من خلال تعليق لها عبر حسابها على انستجرام.





تعرف على موعد عرض فيلم سواح على نتفيلكس

روج الفنان كريم قاسم لفيلم سواح المقرر عرضه قريبا على شبكة"نتفيلكس".