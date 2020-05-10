بعد ظهور إصابتين بـ كورونا.. مسح صحي لمربع سكني في بحر البقر

شنت إدارة الطب الوقائي بمحافظة بورسعيد بالتنسيق مع الجهات الامنية حملة لمكافحة انتشار وتفشي فيروس كورونا بتعليمات وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد وبتوجيهات اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد.





وقالت الدكتورة مروة حلاوه مديرة الطب الوقائي ببورسعيد لـ صدى البلد: "عقب ظهور حالات إصابة بفيروس كورونا بنطاق حى الجنوب وبالتحديد بمنطقة "بحر البقر" تم التحرك من قبل فريق الطب الوقائي ومراقبة الأغذية، وتم عمل تقصي ميداني ومسح صحي للمواطنين.





واكملت حوارها قائلة:" تم التحرك إلى منطقة شادر عزام فى نطاق منطقة تسمى "بمبيع السمك"، وتم عمل تقصي بين جموع المواطنين مع قياس درجات الحرارة للجميع لعمل مسح شامل لمعرفة مدي انتشار الفيروس بالمنطقة، ولتجميع المعلومات المصاحبة لتحركات المصابين وتم بالفعل إثبات إيجابية تحاليلهم.





واعربت" عن امتنانها للفريق بأكمله دكتورة رندا عدس مدير الأمراض المعدية، دكتور محمد جودة مدير الترصد ودكتورة فاطمة مدير الأمراض المشتركة وبالإضافة إلى معوض وحيد مراقب صحة البيئة، محمد عاشور مراقب عام الأوبئة، أحمد سراج ومحمود عرفه.









وأردفت "حلاوة" أنه تم التفتيش من قبل فرق مراقبة الأغذية بالسوق، وإحدى العيادات الخاصه التي يتم التردد عليها من قبل المواطنين ممن لديهم شك بالأعراض المصاحبة للفيروس كورونا كوفيد19.







