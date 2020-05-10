AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

بعد ظهور إصابتين بـ كورونا.. مسح صحي لمربع سكني في بحر البقر

الأحد 10/مايو/2020 - 06:45 ص
تفاصيل حجر مربع سكنى
تفاصيل حجر مربع سكنى بحر بقر بورسعيد بعد ظهور حالتين كورونا
Advertisements
كتب محمد الغزاوى
شنت إدارة الطب الوقائي بمحافظة بورسعيد بالتنسيق مع الجهات الامنية حملة لمكافحة انتشار وتفشي فيروس كورونا بتعليمات وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد وبتوجيهات اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد.

وقالت الدكتورة مروة حلاوه مديرة الطب الوقائي ببورسعيد لـ صدى البلد: "عقب ظهور حالات إصابة بفيروس كورونا بنطاق حى الجنوب وبالتحديد بمنطقة "بحر البقر" تم التحرك من قبل فريق الطب الوقائي ومراقبة الأغذية، وتم عمل تقصي ميداني ومسح صحي للمواطنين.

واكملت حوارها قائلة:" تم التحرك إلى منطقة شادر عزام فى نطاق منطقة تسمى "بمبيع السمك"، وتم عمل تقصي بين جموع المواطنين مع قياس درجات الحرارة للجميع لعمل مسح شامل لمعرفة مدي انتشار الفيروس بالمنطقة، ولتجميع المعلومات المصاحبة لتحركات المصابين وتم بالفعل إثبات إيجابية تحاليلهم.

واعربت" عن امتنانها للفريق بأكمله دكتورة رندا عدس مدير الأمراض المعدية، دكتور محمد جودة مدير الترصد ودكتورة فاطمة مدير الأمراض المشتركة وبالإضافة إلى معوض وحيد مراقب صحة البيئة، محمد عاشور مراقب عام الأوبئة، أحمد سراج ومحمود عرفه.


وأردفت "حلاوة" أنه تم التفتيش من قبل فرق مراقبة الأغذية بالسوق، وإحدى العيادات الخاصه التي يتم التردد عليها من قبل المواطنين ممن لديهم شك بالأعراض المصاحبة للفيروس كورونا كوفيد19.


وأعلنت مديرة الطب الوقائي بأنه تم الانتقال لمنزل المصابين بالفعل وعمل حصر لكافة المقيمين بالمنزل، وتم حجر المنزل والمربع السكني بأكمله لعدد ٥٦ مواطن جميعهم من عائلة واحدة من المخالطين للمصابين بمنطقة مجاورة "بكوبري القويطه"مع استكمال المتابعة والرصد للمنطقة.
بعد ظهور إصابتين بـ كورونا.. مسح صحي لمربع سكني في بحر البقر
بعد ظهور إصابتين بـ كورونا.. مسح صحي لمربع سكني في بحر البقر
بعد ظهور إصابتين بـ كورونا.. مسح صحي لمربع سكني في بحر البقر
بعد ظهور إصابتين بـ كورونا.. مسح صحي لمربع سكني في بحر البقر
بعد ظهور إصابتين بـ كورونا.. مسح صحي لمربع سكني في بحر البقر
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

إعدام 6 آلاف زجاجة خل مغشوشة لعدم مطابقتها للمواصفات في أسوان.. صور

ضبط طن حلاوة طحينية و900 كيلو حلوى أطفال مغشوشة بالقليوبية

بعد إيجابية حالة بـ كورونا.. وقف مصنع ببورسعيد وتحويله لحجر صحى..شاهد

بعد إعلانه الحجر الصحي.. السيطرة على حريق بمصنع سنمار في بورسعيد.. صور

10 صور ترصد نقل أول حالة لفيروس كورونا المستجد من حميات بورسعيد إلى عزل الإسماعيلية

لمواجهة كورونا.. تشكيل لجنة لإدارة الأزمات في بورسعيد

ترشيحاتنا

رضوى الشربيني تسخر من أيتن عامر عن دورها في فرصة تانية

أحمد موسى ينفعل بسبب المدن الجامعية: الناس جاية تزور أهلها في العزل.. شاهد

كيف تهدي ثواب قراءة القرآن للميت ؟.. الإفتاء تحدد 7 كلمات

ثروت الخرباوي لـ خالد أبو بكر: متقولش المعتدين على رجال الجيش إرهابيين

ثروت الخرباوى: «خيرت الشاطر وحسن مالك ضربوا بعض في السجن»

شاهد.. عاصفة رعدية تقتل الإبل في السعودية

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. فرق حماية مدنية تقضي 4 ساعات في مهمة إنقاذ خروف

صرخة طفل تهز الشارع البريطاني وتحول 3 ضباط للتحقيق.. فيديو

كلب يتبنى 60 قطة صغيرة.. صور