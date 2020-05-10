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أخبار العالم

وسط خلافات قوية .. بريطانيا والاتحاد الأوروبي يستأنفان مفاوضات ما بعد بريكست

الأحد 10/مايو/2020 - 07:32 ص
صدى البلد
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حسام رضوان
ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية أن بريطانيا والاتحاد الأوروبي يستأنفان غدا الاثنين، مفاوضات ما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وتنظيم العلاقة بينهما بعد "بريكست".

وقالت الوكالة إن الجولة الثالثة تأتي بعد جولتين لم تشهدا أي اتفاق، بل شهدتا خلافات عميقة لم تمكن الطرفين من إحراز أي تقدم.

وأضافت أن الجولة الثالثة من المفاوضات تستمر أسبوعين، وتنطلق بجلسة عامة عبر الفيديو، بمشاركة ميشال بارنييه، كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي، ونظيره البريطاني ديفيد فروست.

يأتي ذلك بالتزامن مع مفاوضات أمريكية بريطانية منذ الثلاثاء الماضي بشأن إبرام اتفاق تبادل تجاري حر,

ونقلت الوكالة عن المتحدث باسم الحكومة البريطانية قوله: "علينا الآن إحراز تقدم بناء.. لا زالت المملكة المتحدة مصممة على الوصول إلى اتفاق تبادل حر، على غرار الاتفاقات التي وقعها الاتحاد الأوروبي مع دول يتقاسم معها نفس وجهات النظر".

من جانبه، قال بارنييه إن "بريطانيا ترغب في الالتزام بجدية ببعض النقاط الأساسية".

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