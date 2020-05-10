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بين الناس

أهالي منطقة المزلقان الوسطاني بكفر الشيخ يشكون من الزحام أمام البنوك

الأحد 10/مايو/2020 - 10:52 ص
صدى البلد
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احمد قطب
أرسل القارئ أيمن مراد شكوى لخدمة بين الناس بموقع صدى البلد، متضررا من تزاحم المواطنين الشديد أمام أحد البنوك فى منطقة المزلقان الوسطانى بكفر الشيخ.

وقال مراد "نحن سكان منطقة المزلقان الوسطاني بكفر الشيخ نعاني من عدم وجود رقابة وتنظيم أمام أحد البنوك فعلى الرغم من تعامل البنك بنظام الأرقام، إلا أن هناك تزاحما شديدا من المواطنين مما يسبب خطورة على حياتنا، ويساعد على انتشار فيروس كورونا سريعا".

وناشد القارئ المسئولين سرعة حل هذا المشكلة في ظل الاجراءات التي تتخذها الحكومة لمواجهة انتشار فيروس كورونا. 

ويقدم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال تلقي شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسؤولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس 01006735360.
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