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محافظات

الغضبان: إقامة مشروعات صغيرة للارتقاء بمنطقة سهل الطينة ببورسعيد

الأحد 10/مايو/2020 - 03:14 م
جولة محافظ بورسعيد
جولة محافظ بورسعيد في منطقة سهل الطينة
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كتب محمد الغزاوى
التقى اللواء عادل الغضبان ، محافظ بورسعيد اليوم الأحد بعدد من أهالى منطقة سهل الطينة شرق بورسعيد ، خلال تفقده الوحدة الصحية والمخبز وعدد من المشروعات التنموية بالمنطقة ، وحرص المحافظ على التواصل مع المواطنين لمعرفة مستوى رضائهم عن مجمل الخدمات المقدمة وآرائهم والاستماع لعدد من المشكلات والمطالب لعدد من المواطنين ، مع توزيع الكمامات على عدد من الأهالى المتواجدين خلال جولة المحافظ ، والتنبيه على اتباع الإجراءات الوقائية والاحترازية وعدم التهاون بهذا الأمر .


كما وجه اللواء عادل الغضبان ، خلال جولته برفع كفاءة المنطقة المحيطة بالجمعية التعاونية وسرعة استكمال الأعمال الجارية بعمارات هيئة التعمير المتواجدة بمنطقة سهل الطينة ، والارتقاء بمستوى المعيشة .


وناشد المحافظ المواطنين ، بالتزام كافة الإجراءات الاحترازية التى حددتها الدولة للوقاية من الفيروس المستجد ، وحثهم على تطوير وتنمية المنطقة و اقامة المشروعات الصغيرة التى تساهم فى الارتقاء بمنطقة سهل الطينة ، لافتا أن المحافظة لا تدخر جهدا فى توفير كافة السبل للتيسير على المواطنين و تقديم الخدمات المميزة فى إطار التطور  التى شهدته محافظة بورسعيد فى مختلف المجالات .
الغضبان: إقامة مشروعات صغيرة للارتقاء بمنطقة سهل الطينة ببورسعيد
الغضبان: إقامة مشروعات صغيرة للارتقاء بمنطقة سهل الطينة ببورسعيد
الغضبان: إقامة مشروعات صغيرة للارتقاء بمنطقة سهل الطينة ببورسعيد
الغضبان: إقامة مشروعات صغيرة للارتقاء بمنطقة سهل الطينة ببورسعيد
الغضبان: إقامة مشروعات صغيرة للارتقاء بمنطقة سهل الطينة ببورسعيد
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