الغضبان: إقامة مشروعات صغيرة للارتقاء بمنطقة سهل الطينة ببورسعيد

التقى اللواء عادل الغضبان ، محافظ بورسعيد اليوم الأحد بعدد من أهالى منطقة سهل الطينة شرق بورسعيد ، خلال تفقده الوحدة الصحية والمخبز وعدد من المشروعات التنموية بالمنطقة ، وحرص المحافظ على التواصل مع المواطنين لمعرفة مستوى رضائهم عن مجمل الخدمات المقدمة وآرائهم والاستماع لعدد من المشكلات والمطالب لعدد من المواطنين ، مع توزيع الكمامات على عدد من الأهالى المتواجدين خلال جولة المحافظ ، والتنبيه على اتباع الإجراءات الوقائية والاحترازية وعدم التهاون بهذا الأمر .









كما وجه اللواء عادل الغضبان ، خلال جولته برفع كفاءة المنطقة المحيطة بالجمعية التعاونية وسرعة استكمال الأعمال الجارية بعمارات هيئة التعمير المتواجدة بمنطقة سهل الطينة ، والارتقاء بمستوى المعيشة .









وناشد المحافظ المواطنين ، بالتزام كافة الإجراءات الاحترازية التى حددتها الدولة للوقاية من الفيروس المستجد ، وحثهم على تطوير وتنمية المنطقة و اقامة المشروعات الصغيرة التى تساهم فى الارتقاء بمنطقة سهل الطينة ، لافتا أن المحافظة لا تدخر جهدا فى توفير كافة السبل للتيسير على المواطنين و تقديم الخدمات المميزة فى إطار التطور التى شهدته محافظة بورسعيد فى مختلف المجالات .