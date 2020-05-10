حكم كتابة الميراث على قيد الحياة.. أمين الفتوى يوصي بهذا الأمر

قال الشيخ عويضة عثمان، مدير إدارة الفتوى الشفوية وأمين الفتوى بدار الإفتاء، إن الميراث يشترط فيه موت المورث، فما يكتبه المرء لورثته وهو على قيد الحياة يسمى هبة وليس ميراثا.





وأضاف «عثمان»، خلال لقائه ببرنامج «الدنيا بخير» على قناة «الحياة»، أنه في حال لو كتب الشخص وصية تنفذ بعد موته، وتكون في ثلث التركة فقط.





وأوضح أمين الفتوى أن الحل الأفضل لمن يريد تأمين حياة أولاده شراء شهادات استثمار باسمهم ويكون هو الوصي عليهم، فينتفع بالعائد في حياته، ويصبح لهم بعد موته.





هل تدخل الهدايا في الميراث بعد وفاة صاحبها؟

أفاد الشيخ عبد الحميد الأطرش، رئيس لجنة الفتوى بالأزهر سابقا، بأن الهدايا التي يقدمها الأبناء للوالدين خلال حياتهما تعد ملكا لهما وفي حالة وفاتهما لا يجوز للأبناء استردادها.

وأضاف "الأطرش" لـ"صدى البلد" أن هذه الهدية أصبحت تركة يجب توزيعها على جميع الورثة ولا يستأثر صاحبها لنفسه.



وتابع: "أما إذا كان هناك اتفاق مسبق مع والديه بأن يستردها بعد وفاتهما فهذا شيء آخر، ولكنه غير جائز شرعا الرجوع في الهبة طبقا لقول الرسول صلى الله عليه وسلم الراجع في هبته كالكلب يرجع في قيئه".



هل تضاف الهدايا للتركة لتقسيمها؟ بين الشيخ علي فخر، مدير عام إدارة الحساب الشرعي وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أنه يوجد فرق كبير بين الوصية والدين عند توزيع تركة المتوفى، لافتا إلى أن الوصية لابد أن تكون فى ثلث التركة فقط وإذا زادت على الثلث فهذا غير جائز إلا بموافقة الورثة.

وقال «فخر»، خلال البث المباشر عبر صفحة دار الإفتاء: "أما الدين فيجب سداده كله حتى وإن استغرق نصف التركة أو أكثر وسواء رضى الورثة بذلك أم لم يرضوا لأن هذا دين متعلق فى ذمة المتوفى ويجب أداؤه كاملا".



موقف مصروف المنزل من التركة حال وفاة الزوج نبه الشيخ محمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن مصروف المنزل المتروك بعد وفاة الزوج قد يوزع مع التركة أو قد يكون من نصيب الزوجة، ولكن ذلك يتحدد بناءً على أمرين.

وقال وسام، في فتوى له خلال البث المباشر عبر صفحة دار الإفتاء: "الأمر الأول: إذا كان الزوج قال للزوجة خذي المال وتصرفي به كما تشائين وقد اعتاد عدم محاسبتها على هذا المبلغ، ففي هذه الحالة يذهب ما تبقى إلى الزوجة ولا يدخل في التركة".



