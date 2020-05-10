المدينة الجامعية بالإسكندرية تستقبل 16 مصابا جديدا بكورونا



ومستشفى عزل المدينة الجامعية هو ثالث مستشفى لعزل مصابي فيروس كورونا بالإسكندرية، ويهدف إلى تخفيف الضغط عن مستشفي العجمي النموذجي، ومستشفى المدينة الشبابية بأبو قير.



كان الدكتور عصام الكردي، رئيس جامعة الإسكندرية، أعلن عن تسليم مباني المدينة الجامعة بنين بسموحة لوزارة الصحة كمستشفى عزل للحالات المستقرة التي لم يظهر عليها أعراض الإصابة بفيروس كورونا ولا تحتاج إلى أسرة الرعاية المركزة.

وأضاف إبراهيم، في تصريح له، أن إجمالي عدد حالات مصابي كورونا بعزل سموحة حاليا بلغ 53 حالة، مشيرا إلى أن جميع المصابين حالتهم مستقرة ويتماثلون للشفاء.