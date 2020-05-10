العائدون من الكويت يشيدون بتجهيزات الإقامة بجامعة القاهرة













وتم إعداد عيادة طبية متكاملة على مدار الـ ٢٤ ساعة، وتوفير المبيت اللازم للأطباء المقيمين، كما تم توفير كميات كبيرة من مطهرات اليدين والصابون السائل، مع التعقيم المستمر للمباني والغرف بشكل دوري، وتم توزيع كمامات وقفازات وجميع الأدوات اللازمة للوقاية الشخصية، مع التشديد على اتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة لسلامتهم.