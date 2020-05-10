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تعليم

العائدون من الكويت يشيدون بتجهيزات الإقامة بجامعة القاهرة

الأحد 10/مايو/2020 - 04:33 م
المدينة الجامعية
المدينة الجامعية بجامعة القاهرة - صورة أرشيفية
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عبد الله علي
وجه العائدون من الخارج المقيمين في مدينة الطلاب التابعة لجامعة القاهرة، الشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، والدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، على حسن استقبالهم وتوفير أماكن مناسبة لهم للإقامة والإعاشة خلال فترة العزل الاحتياطي لهم وتوفير كافة احتياجاتهم ومستلزماتهم.

وأشادوا بحسن الاستقبال الذي وجدوه منذ اللحظة الأولى بعد عودتهم، والتجهيزات التي تم إعدادها على أعلى مستوى.

يذكر أن جامعة القاهرة استقبلت منذ أمس وحتى اليوم 3 أفواج من العائدين من الكويت، وكانت التجهيزات التي تم إعدادها على أعلى مستوى السبب في عدم وجود شكاوى أو اعتراضات، وتم تسكينهم وتوفير كافة سبل الإقامة والإعاشة لهم،  وتوفير كميات كبيرة من المشروبات والعصائر، وفتح الكافيتريا بكامل طاقتها.

وتم إعداد عيادة طبية متكاملة على مدار الـ ٢٤ ساعة، وتوفير المبيت اللازم للأطباء المقيمين، كما تم توفير كميات كبيرة من مطهرات اليدين والصابون السائل، مع التعقيم المستمر للمباني والغرف بشكل دوري، وتم توزيع كمامات وقفازات وجميع الأدوات اللازمة للوقاية الشخصية، مع التشديد على اتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة لسلامتهم.
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