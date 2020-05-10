مدبولي: سنتعايش مع الفيروس.. وهانى الناظر يفجر مفاجأة عن علاج كورونا.. والمصل واللقاح: أعراض الفيروس قد لا تظهر على الشباب

نشر موقع "صدى البلد" الإخباري اليوم، الأحد، مجموعة من الأخبار الهامة من البرامج التليفزيونية، وتناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، كما استضافت عددًا من المسئولين والخبراء والشخصيات العامة، إضافة إلى مجموعة من المداخلات الهاتفية، وفيما يلي أبرزها:
مدبولي: تطبيق إجراءات الوقاية من كورونا في المنشآت الخدمية.. وسنتعايش مع الفيروس.. فيديو
تفقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، مجموعة من المشروعات التنموية، وبدأ جولته بمحافظة القليوبية.
وقال مدبولى لبرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على القناة الأولى المصرية، إن البداية كانت بتفقد مستشفى كفر شكر، مؤكدا وجود اهتمام كبير جدا من الحكومة والدولة فى هذه المرحلة للمشروعات التنموية.
حسام عبد الغفار: يوجد أكثر من 35 ألف سرير بالمستشفيات الجامعية .. فيديو
قال الدكتور حسام عبد الغفار ، الأمين العام للمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية بوزارة التعليم العالى، إنه يوجد أكثر من 35 ألف سرير بالمستشفيات الجامعية، بالإضافة إلى تقديم خدمة المستوى الثالث تزيد بنسبة 96% .
في ايدينا نخلص الموضوع.. تحذيرات شديدة اللهجة من هاني الناظر للمواطنين
قال الدكتور هاني الناظر، استشاري الأمراض الجلدية ورئيس المركز القومي للبحوث سابقًا، إنه في تلك الفترة بالتحديد الخوف ليس من انتشار الفيروس أو الإصابة به لأنه يموت بالماء والصابون، إنما الخوف من أخطاء المواطنين التي تحول هذا الفيروس إلى فيروس شرس.
وأضاف الدكتور هاني الناظر، خلال حواره في برنامج "هذا الصباح"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، أنه من الممكن تلافي الأخطاء التي نفعلها مما يساعدنا على عدم الإصابة بالفيروس.
باحث بالأزهر عن تحريف الإرهابيين لتفسير آيات القرآن: خوارج ولا يعرفون شرع الله.. فيديو
قال الشيخ أحمد المالكى، الباحث الشرعى بالأزهر الشريف، إن الجماعات المتطرفة يحرفون الكلم عن موضعه، لافتًا إلى أنهم متأسلمون ويدعون الإسلام ويفهمونه كذبًا وزورًا.