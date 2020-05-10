مدبولي: سنتعايش مع الفيروس.. وهانى الناظر يفجر مفاجأة عن علاج كورونا.. والمصل واللقاح: أعراض الفيروس قد لا تظهر على الشباب

قال الدكتور هاني الناظر، استشاري الأمراض الجلدية ورئيس المركز القومي للبحوث سابقًا، إنه في تلك الفترة بالتحديد الخوف ليس من انتشار الفيروس أو الإصابة به لأنه يموت بالماء والصابون، إنما الخوف من أخطاء المواطنين التي تحول هذا الفيروس إلى فيروس شرس.



وأضاف الدكتور هاني الناظر، خلال حواره في برنامج "هذا الصباح"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، أنه من الممكن تلافي الأخطاء التي نفعلها مما يساعدنا على عدم الإصابة بالفيروس.