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توك شو

مدبولي: سنتعايش مع الفيروس.. وهانى الناظر يفجر مفاجأة عن علاج كورونا.. والمصل واللقاح: أعراض الفيروس قد لا تظهر على الشباب

الأحد 10/مايو/2020 - 04:49 م
اخبار التوك شو
اخبار التوك شو
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ريهام فيكتور

نشر موقع "صدى البلد" الإخباري اليوم، الأحد، مجموعة من الأخبار الهامة من البرامج التليفزيونية، وتناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، كما استضافت عددًا من المسئولين والخبراء والشخصيات العامة، إضافة إلى مجموعة من المداخلات الهاتفية، وفيما يلي أبرزها:

مدبولي: تطبيق إجراءات الوقاية من كورونا في المنشآت الخدمية.. وسنتعايش مع الفيروس.. فيديو







 تفقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، مجموعة من المشروعات التنموية، وبدأ جولته بمحافظة القليوبية. 

وقال مدبولى لبرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على القناة الأولى المصرية، إن البداية كانت بتفقد مستشفى كفر شكر، مؤكدا وجود اهتمام كبير جدا من الحكومة والدولة فى هذه المرحلة للمشروعات التنموية.

حسام عبد الغفار: يوجد أكثر من 35 ألف سرير بالمستشفيات الجامعية .. فيديو







 قال الدكتور حسام عبد الغفار ، الأمين العام  للمجلس  الأعلى للمستشفيات الجامعية بوزارة التعليم العالى، إنه يوجد أكثر من 35 ألف سرير بالمستشفيات الجامعية، بالإضافة إلى تقديم خدمة المستوى الثالث تزيد بنسبة 96% .

في ايدينا نخلص الموضوع.. تحذيرات شديدة اللهجة من هاني الناظر للمواطنين







 

قال الدكتور هاني الناظر، استشاري الأمراض الجلدية ورئيس المركز القومي للبحوث سابقًا، إنه في تلك الفترة بالتحديد الخوف ليس من انتشار الفيروس أو الإصابة به لأنه يموت بالماء والصابون، إنما الخوف من أخطاء المواطنين التي تحول هذا الفيروس إلى فيروس شرس.


وأضاف الدكتور هاني الناظر، خلال حواره في برنامج "هذا الصباح"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، أنه من الممكن تلافي الأخطاء التي نفعلها مما يساعدنا على عدم الإصابة بالفيروس.




وأضاف  الدكتور حسام عبد الغفار ، خلال حواره ببرنامج " صباح الخير يا مصر " 

باحث بالأزهر عن تحريف الإرهابيين لتفسير آيات القرآن: خوارج ولا يعرفون شرع الله.. فيديو 

 قال الشيخ أحمد المالكى، الباحث الشرعى بالأزهر الشريف، إن الجماعات المتطرفة يحرفون الكلم عن موضعه، لافتًا إلى أنهم متأسلمون ويدعون الإسلام ويفهمونه كذبًا وزورًا.


وأضاف الشيخ أحمد المالكى، خلال لقاء عبر سكايب ببرنامج "هذا الصباح" المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أن أهل العلم ردوا على المتأسلمين منذ زمن كبير، فى كل كتب التراث.

بشرى سارة.. هاني الناظر يفجر مفاجأة عن لقاح لـ كورونا




قال الدكتور هاني الناظر، استشاري الأمراض الجلدية ورئيس المركز القومي للبحوث سابقًا، إنه ما زال متفائلا باقتراب نهاية هذا الفيروس وعودة الحياة لمسارها الطبيعي، ولكن يجب الالتزام الكامل في تلك الفترة لأنها ذروة انتشار الفيروس في البلاد.


وأضاف الدكتور هاني الناظر، خلال حواره في برنامج "هذا الصباح"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز": "إذا التزمنا في الأسبوعين القادمين بكل الإجراءات الوقائية والاحترازية من الممكن أن تفتح المساجد أبوابها لأداء صلاة العيد والاحتفال"، معقبًا: "لو عايزين تصلوا العيد شدوا حيلكوا".

مسئول بالتعليم: فيروس كورونا لم يستطع التأثير على المنظومة التعليمية المصرية .. فيديو 


 قال ناصر شعبان، مدير عام إدارة جنوب الجيزة التعليمية، إن مصر دولة رائدة منذ قديم الزمن، وإن فيروس كورونا لم يستطع التأثير على المنظمة التعليمية المصرية مثل باقى الدول الأخرى.


وأضاف شعبان، خلال حواره ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على "القناة الأولى المصرية"، أن البنية التكنولوجية والأون لاين بدأت فى مرحلة أولى وثانية ثانوى بعد جائحة كورونا، مما ساعد في الاعتماد عليها بمنظومة التعليم فى مصر.



قال الدكتور أمجد الحداد، مدير مركز المناعة بالمصل واللقاح، إنه حدث تراخٍ من قبل المواطنين في التعامل مع كورونا، لافتًا إلى أن المواطنين يعتقدون أن الإصابة بفيروس كورونا سهلة وبسيطة؛ لذلك تراخى وأصبح يخرج للتجمعات ولا يرتدى الكمامة، ولا يلتزم بالتباعد الاجتماعى.


وأضاف الدكتور أمجد الحداد، فى مداخلة هاتفية على فضائية "إكسترا نيوز"، أن أكثر من نصف المجتمع يفكر بنفس الطريقة لذلك حدث تراخٍ وتكدس المواطنين وتلاحمهم فى المناطق التجارية كالأزهر والموسكي، مشيرًا  إلى أن فيروس كورونا قد يصيب الشباب بدون أن تظهر عليهم أى أعراض.





المذاع على " القناة الأولى المصرية "، أن هناك 20% من حجم التردد الثانوى للعيادات الخارجية ، إلى جانب مليون ونص عملية سنويًا وأكثر من 30 مليون معمل.




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