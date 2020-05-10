وكيل تعليم الفيوم يتابع تسليم الطلاب للمشروع البحثي بالمحافظة

تفقد محمد عبدالله وكيل تعليم الفيوم عدد من المدارس اليوم في جولة ميدانية، لمتابعة تسليم الطلاب لمشروعاتهم البحثية بالمدارس للفصل الدراسي الثاني للعام 2020/2019م .





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وأكد وكيل تعليم الفيوم على ضرورة الإلتزام بالتعليمات الواردة من الوزارة بشأن تسليم المشروع البحثي، بأن يتم رفع البحث إلكترونيا عن طريق منصة أدمودو أو تسليمه ورقيا بالمدرسة التابع لها الطالب وليس الأثنين.





وتفقد عددا من المدارس على مستوى المحافظة، ومنها مدرسة محمد صبري البكباشي ، ومدرسة الحادقة الإعدادية ومدرسة الحادقة الابتدائية.





كما زار وكيل التعليم بالفيوم مدرسة كمال سعيد مهلهل ، ومدرسة التعليم المجتمعي بعزبة السلام ، ومدرسة النهضة الإعدادية للبنات ، ومدرسة السلام الابتدائية.