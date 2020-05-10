AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

وكيل تعليم الفيوم يتابع تسليم الطلاب للمشروع البحثي بالمحافظة

الأحد 10/مايو/2020 - 06:30 م
جانب من الجولة
جانب من الجولة
Advertisements
قسم المحافظات
تفقد  محمد عبدالله وكيل تعليم الفيوم عدد من المدارس اليوم في جولة ميدانية، لمتابعة تسليم الطلاب لمشروعاتهم البحثية بالمدارس للفصل الدراسي الثاني للعام 2020/2019م .

اقرأ أيضا: 
وأكد وكيل تعليم الفيوم على ضرورة الإلتزام بالتعليمات الواردة من الوزارة بشأن تسليم المشروع البحثي، بأن يتم رفع البحث إلكترونيا عن طريق منصة أدمودو أو تسليمه ورقيا بالمدرسة التابع لها الطالب وليس الأثنين.

وتفقد عددا من المدارس على مستوى المحافظة، ومنها مدرسة محمد صبري البكباشي ، ومدرسة الحادقة الإعدادية ومدرسة الحادقة الابتدائية.

كما زار وكيل التعليم بالفيوم مدرسة كمال سعيد مهلهل ، ومدرسة التعليم المجتمعي بعزبة السلام ، ومدرسة النهضة الإعدادية للبنات ، ومدرسة السلام الابتدائية.
وكيل تعليم الفيوم يتابع تسليم الطلاب للمشروع البحثي بالمحافظة
وكيل تعليم الفيوم يتابع تسليم الطلاب للمشروع البحثي بالمحافظة
وكيل تعليم الفيوم يتابع تسليم الطلاب للمشروع البحثي بالمحافظة
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تخفيفا للزحام.. تجهيز 39 مدرسة لصرف المعاشات بالفيوم

تسليم شرائح التابلت لطلاب الصف الأول الثانوى بالمدارس الثانوية بالفيوم

وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية يتابع اليوم الأول لصرف معاشات بالمدارس

إيد واحدة ضد كورونا.. محافظ الفيوم يوجه بتفعيل دور كافة الأطراف المشاركة بالمبادرة

وكيل تعليم الفيوم يتابع تسليم شرائح التابلت لطلاب الصف الأول الثانوي

وكيل تعليم الفيوم يتفقد إجراءات صرف المعاشات بالمدارس ..صور

ترشيحاتنا

خالد الجندي: لدينا قرآنان ووحيان .. فيديو

مدبولي: سنتعايش مع الفيروس.. وهانى الناظر يفجر مفاجأة عن علاج كورونا.. والمصل واللقاح: أعراض الفيروس قد لا تظهر على الشباب

تركيا تسجل قفزة هائلة في ضحايا كورونا

أهم الأخبار.. وباء جديد في الصين.. زيادة 160 جنيها لأصحاب المعاشات أول يوليو المقبل

المالية : إجراءات تقشفية وتجميد بنود مصروفات حكومية حالة استمرار أزمة كورونا

احمي أسرتك .. متى تتخلصين من إسفنجة تنظيف المطبخ ؟

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

العثور على سلحفاة ضخمة عمرها عشرات القرون.. صور

بعد تصدرها التريند .. 10 صور تبرز جمال شريهان

بدون مكياج.. كارمن سليمان تخطف الأنظار من المنزل