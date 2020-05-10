للوقاية من كورونا.. فرض الحجر الصحي على أحد شوارع مدينة المنيا

على عدد 35 منزلا بشارع سيدى حبيب بمدينة المنيا،

قال اللواء اسامة القاضي محافظ المنيا، ان مديرية الصحة بدأت اليوم في تنفيذ اجراءات الحجر الصحي المنزلي لمدة أسبوعين على عدد 35 منزلا بشارع سيدى حبيب بمدينة المنيا، وذلك ضمن اتخاذ كافة التدابير اللازمة لتطبيق الاجراءات الوقائية والاحترازية لمنع انتشار العدوي بفيروس كورونا المستجد.

واوضح المحافظ، انه تم اتخاذ قرار الحجر الصحي بشارع سيدى حبيب، بعد التأكد من إيجابية بعض العينات ،حيث تم إجراء عملية عزل للمخالطين من قبل وزاره الصحة، ويتم وضعهم الان تحت الحجر المنزلي لضمان عدم انتشار العدوى لفئه أخرى من المواطنين، وذلك حفاظا على سلامة وامن المواطنين.

واوضح المحافظ، انه تم اتخاذ قرار الحجر الصحي بشارع سيدى حبيب، بعد التأكد من إيجابية بعض العينات ،حيث تم إجراء عملية عزل للمخالطين من قبل وزاره الصحة، ويتم وضعهم الان تحت الحجر المنزلي لضمان عدم انتشار العدوى لفئه أخرى من المواطنين، وذلك حفاظا على سلامة وامن المواطنين.

واوضح المحافظ، انه تم اتخاذ قرار الحجر الصحي بشارع سيدى حبيب، بعد التأكد من إيجابية بعض العينات ،حيث تم إجراء عملية عزل للمخالطين من قبل وزاره الصحة، ويتم وضعهم الان تحت الحجر المنزلي لضمان عدم انتشار العدوى لفئه أخرى من المواطنين، وذلك حفاظا على سلامة وامن المواطنين.

وناشد المحافظ، جميع المواطنين بالمنطقة الالتزام داخل منازلهم، حفاظا على سلامتهم، مع الالتزام التام بالإجراءات المقدمة من مديرية الصحة واتباع التعليمات حتي الانتهاء من فترة الحجر الصحي بالشارع ، مع تنفيذ الإجراءات الصحية الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وناشد المحافظ، جميع المواطنين بالمنطقة الالتزام داخل منازلهم، حفاظا على سلامتهم، مع الالتزام التام بالإجراءات المقدمة من مديرية الصحة واتباع التعليمات حتي الانتهاء من فترة الحجر الصحي بالشارع ، مع تنفيذ الإجراءات الصحية الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وناشد المحافظ، جميع المواطنين بالمنطقة الالتزام داخل منازلهم، حفاظا على سلامتهم، مع الالتزام التام بالإجراءات المقدمة من مديرية الصحة واتباع التعليمات حتي الانتهاء من فترة الحجر الصحي بالشارع ، مع تنفيذ الإجراءات الصحية الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

من جانبه اوضح الدكتور اسامة بلبل وكيل وزاره الصحة، انه على الفور تم مخاطبة الجهات المعنية والمختصة لتطبيق اجراءات الحجر الصحي فى شارع سيدى حبيب بالمنيا، حيث تم تحديد الموقع السكني للحالات المؤكدة ومخالطيهم.



