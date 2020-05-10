للوقاية من كورونا.. فرض الحجر الصحي على أحد شوارع مدينة المنيا

قال اللواء اسامة القاضي محافظ المنيا، ان مديرية الصحة بدأت اليوم في تنفيذ اجراءات الحجر الصحي المنزلي لمدة أسبوعين على عدد 35 منزلا بشارع سيدى حبيب بمدينة المنيا، وذلك ضمن اتخاذ كافة التدابير اللازمة لتطبيق الاجراءات الوقائية والاحترازية لمنع انتشار العدوي بفيروس كورونا المستجد.
واوضح المحافظ، انه تم اتخاذ قرار الحجر الصحي بشارع سيدى حبيب، بعد التأكد من إيجابية بعض العينات ،حيث تم إجراء عملية عزل للمخالطين من قبل وزاره الصحة، ويتم وضعهم الان تحت الحجر المنزلي لضمان عدم انتشار العدوى لفئه أخرى من المواطنين، وذلك حفاظا على سلامة وامن المواطنين.
وناشد المحافظ، جميع المواطنين بالمنطقة الالتزام داخل منازلهم، حفاظا على سلامتهم، مع الالتزام التام بالإجراءات المقدمة من مديرية الصحة واتباع التعليمات حتي الانتهاء من فترة الحجر الصحي بالشارع ، مع تنفيذ الإجراءات الصحية الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.
من جانبه اوضح الدكتور اسامة بلبل وكيل وزاره الصحة، انه على الفور تم مخاطبة الجهات المعنية والمختصة لتطبيق اجراءات الحجر الصحي فى شارع سيدى حبيب بالمنيا، حيث تم تحديد الموقع السكني للحالات المؤكدة ومخالطيهم.
وأضاف أنه تم التنسيق مع ادارة الأمراض المتوطنة لتنفيذ اعمال التطهير لمنازل الحالات المؤكدة ومخالطينهم ، بالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز المنيا ، بالإضافة لقيام الفريق الوقائي بالإدارة الصحية بعمل متابعة يومية للمخالطين والتأكد من اجراءات العزل المنزلي وتطبيق اجراءات مكافحة العدوي تحسبا لظهور اعراض الإصابة عليهم.