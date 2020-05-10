أهم مساجد أفريقيا .. قصة مسجد تاريخي مبنى من الطين





يعد أحد أهم المساجد التاريخية فى أفريقيا هو مسجد أغاديس والذي يقع فى مدينة أغاديس عاصمة منطقة أغاديس في النيجر، طرازه يحكى قصته التاريخية فهذا المسجد بني من الطين، في عام 1515، ثم أعيد بنائه في عام 1844، تمثل منارة ومئذنة المسجد المرتفعه فوق الصحراء بأكثر من 27 متر علامة بارزه في المدينة.





مواد بناء مسجد أغاديس أصيلة بدائية تؤكد عراقة هذا المبنى حيث تكونت مواد البناء من الخشب والاسمنت وحجر البناء تتوفر بشكل نادرا فلم تتوافر خلال تلك الفترة مواد مثل هذه الحجارة.





بانكو هو عبارة عن خليط من الطين والقش والحصى، وهذا المزيج يجف مع أشعة الشمس، وعليه تم خلق مادة قوية إلى حد ما تسمى بانكو وهو نوع من طين، تم بناء المسجد به ليكون مسجد أغاديس أحد أهم المساجد فى أفريقيا، إلا أنه مع ظروف المناخ تتعرض تلك المواد للرياح والمطر الغزير لذلك يحتاج المسجد للصيانة.





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مسجد أغاديز هو الضريح المركزي في المدينة، وقد بدأت مدينة أغاديس بالتطور في القرن الحادي عشر والقرن الرابع عشر الميلادي، وفيها بنيت مقر إقامة السلطان في أغاديس زعيم الطوارق المحليين، وكانت المدينة مركزا تجاريا هاما وأيضا مركزا للتعليم.

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