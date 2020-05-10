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تكنولوجيا

بنسختين مختلفتين.. آبل تصدر سماعات AirPods Studio .. تعرف على السعر

الأحد 10/مايو/2020 - 10:43 م
اَبل تصدر سماعات
اَبل تصدر سماعات الرأس AirPods Studio
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قسم التكنولوجيا
كشفت تسريبات أن شركة آبل تقوم بإعداد مجموعة من سماعات الرأس  اللاسلكية، والتي ستكون جزءًا من خط انتاج سماعات الأذن اللاسلكية  AirPods، والتى كانت تقدمها الشركة تحت إسم Beats، ولكن السماعات الجديدة تعتبر تغيرًا كبيرًا فى استراتيجية الشركة.

وبحسب المسرب الشهير ومحلل آبل جون بروسر، فإن السماعات القادمة ستحمل اسم AirPods Stiduio ، ومن المتفرض أن يتم الإعلان عنها لأول مرة فى مؤتمر مطوري مطورى آبل 2020  WWDC، والذى سيبدأ يوم 22 يونيو القادم. 


وستكون سماعات الرأس AirPods Stiduio الجديدة بسعر 349 دولار أمريكى أى ما يعادل 5440  جنيه مصرى، وبكود B515، وأعلنت شركة آبل عن سماعات الرأس AirPods Stiduio أثناء الكشف عن التحديث الجديد  iOS 14  في شهر مارس الماضى. 

ومن المفترض أن تأتي السماعات الجديدة AirPods Studio، بشكلين مختلفين، بحيث يكون هنالك إصدارًا متميزا، وإصدار آخر يناسب الرياضيين ويركز على اللياقة بتصميم خفيف مثل سماعة AirPods Pro، بالإضافة إلى أن السماعة ستكون لاسلكية مع وجود تقنية لمنع الضوضاء.

وقال المسرب بروسر، إن اَبل تقتل علامة Beats التابعة لها، ومن المنتظر أن تتخلص منها الشركة بعد الإنتهاء من إنشاء خط منتجات Apple- AirPods. التى ستحل محلها. 

وجدير بالذكر أيضًا أنه على الرغم من مغادرة رئيس شركة Beats لصناعة السماعات اللاسلكية الشركة مؤخرًا، إلا أنها أطلقت سماعات Powerbeats الجديدة فى منتص مارس الماضي، ومن المنتظر إطلاق سماعات  Powerbeats Pro خلال الفترة المقبلة.


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