لمواليد اليوم 11 مايو.. اعرف شخصيتك من علم الأرقام

إذا كنت مولودا في يوم 11 مايو فإن ذلك يعني أنك عاطفي وحساس وتتمتع بالذكاء والحيوية، تحب السفر ولديك موهبة ابتكارية، لكنك متقلب ولديك طبيعة قلقة مما يجعلك تميل للشك وللعزلة أحيانا.





نصيحة: في هذا العام قد تميل كثيرا للعصبية وسيكون معك كل الحظ إذا استطعت أن تتحكم في انفعالاتك وتظهر لباقة ودبلوماسية في التعامل.





وكانت نشرت خبيرة الابراج عبير فؤاد توقعات برج الثور لهذا العام علي المستوي المهني والعاطفي والصحي :





مهنيًا: تواجه أشخاصًا يبحثون عن الكمال ويُقلقون راحتك وقد يوتّرون أعصابك فتضطر لتتحاور معهم بهدوء.

عاطفيًا: تدخل في معارك صغيرة مع الشريك لإقناعه بالتخلّي عن أنانيته، فتنجح حينًا وتفشل حينًا آخر.