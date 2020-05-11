AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

لمواليد اليوم 11 مايو.. اعرف شخصيتك من علم الأرقام

الإثنين 11/مايو/2020 - 12:00 ص
صدى البلد
Advertisements
ريهام قدري
لا يخطو كثيرون أو يبدأون يومهم قبل معرفة حظهم على الجانب الصحي والعاطفي والمهني، فيهتمون بمتابعة علم الفلك، ومعرفة حظهم.

وتقدّم خبيرة الأبراج، عبير فؤاد، عبر صفحتها على "فيسبوك"، أبرز النصائح لمواليد يوم 11 مايو ، وفقًا لعلم الأرقام.

إذا كنت مولودا في يوم 11 مايو فإن ذلك يعني أنك عاطفي وحساس وتتمتع بالذكاء والحيوية، تحب السفر ولديك موهبة ابتكارية، لكنك متقلب ولديك طبيعة قلقة مما يجعلك تميل للشك وللعزلة أحيانا.

نصيحة: في هذا العام قد تميل كثيرا للعصبية وسيكون معك كل الحظ إذا استطعت أن تتحكم في انفعالاتك وتظهر لباقة ودبلوماسية في التعامل.

وكانت نشرت خبيرة الابراج عبير فؤاد توقعات برج الثور لهذا العام علي المستوي المهني والعاطفي والصحي : 

مهنيًا: تواجه أشخاصًا يبحثون عن الكمال ويُقلقون راحتك وقد يوتّرون أعصابك فتضطر لتتحاور معهم بهدوء.
عاطفيًا: تدخل في معارك صغيرة مع الشريك لإقناعه بالتخلّي عن أنانيته، فتنجح حينًا وتفشل حينًا آخر.
صحيًا: دع هموم العمل في مكانها، وقم ببعض التمارين الرياضية المفيدة لصحتك ولنفسيتك، وستلاحظ الفرق سريعا.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تبدو ماهرا وتميل نحو الدراسة والبحث.. 22 مارس ماذا يقول تاريخ ميلادك عنك

31 مارس.. ماذا يقول تاريخ ميلادك عنك ؟

3 أبريل.. ماذا يقول تاريخ ميلادك عنك وما نصيحة الأبراج لك

2 مايو ماذا يقول تاريخ ميلادك عنك وما هى نصيحة الأبراج لك

شخصية اليوم في علم الأرقام.. ماذا يقول تاريخ ميلادك؟

شخصية اليوم في علم الأرقام.. ماذا يقول تاريخ ميلادك؟

ترشيحاتنا

علامات ليلة القدر الصحيحة كاملة .. 7 أمارات تميز الليلة المباركة

بعد اقتحام النائب إلهامى عجينة لها.. أول رد من مدير مستشفى شربين

التعليم تلزم المدارس بحصر الطلاب الذين لم يسلموا الأبحاث بعد انتهاء المهلة المحددة

دراسة: معجون الأسنان يقي من الإصابة بفيروس كورونا

محافظ دمياط: اتبعنا إستراتيجية أوصلتنا لـ صفر إصابات في بعض الأيام ..فيديو

هرب من ملل الحجر المنزلى بسبب كورونا إلى البحر فالتهمه القرش.. تفاصيل

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بجمبسوت أسود.. رضوى الشربيني بإطلالة رائعة على إنستجرام

بي إم دبليو توقف تطوير السيارة الاختبارية Vision M NEXT .. صور

بـ عباية سوداء .. سيرين عبد النور تخطف الأنظار بلوك عربي محتشم