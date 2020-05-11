البحث عن علاج لكورونا.. أمجد حداد: معظم النتائج الخاصة بالعقارات ارتبطت بالتجارب السريرية

قال الدكتور أمجد الحداد رئيس مركز الحساسية والمناعة بهيئة المصل واللقاح، إن " كوفيد - 19 " هو فيروس مستجد حديث على البشرية والأطباء، موضحا أن أطباء العالم يستلقون معلومات جديدة من هذه الدراسات.





وأَضاف «أمجد الحداد» خلال تصريحات تلفزيونية، أن بعض العلماء يدرسون طبيعة فيروس كورونا وانتشاره ويصلون الي دلاله معينه بشأن الفيروس، ويجب هذه الدراسات لا تنشر على مواقع التواصل الاجتماعي لانه قد تعطي آمال زائفة للبعض.





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وأوضح رئيس مركز الحساسية والمناعة بهيئة المصل واللقاح، أن شغب الناس للحصول على أي معلومة جديدة بشأن فيروس كورونا المستجد ومتابعتهم لمواقع التواصل الاجتماعي قد يشعرهم بالإحباط بعد تكذيب هذه الدراسات الخاصة بالفيروس التاجي المستجد.





وأشار إلى أن أي دراسة جديدة تجرى الآن بشأن فيروس كورونا من قبل مجموعة من العلماء والأطباء ، لافتا إلى أن طبيعة الفيروس لا تجعل شخص واحد يجري دراسة حول الفيروس المستجد، ويتم تحديث المعلومات بشكل مستمر في مراكز البحوث.





ونوه إلى أن المركز البحثى هو الذي يقوم على بتقديم البحث العلمي بناء على معطيات من خلال صفحاته الرسمية او عن طريق المواقع الاخبارية، مؤكدا أن في بعض الدول تكون هذه المراكز البحثية تكون مدعومة من قبل الدولة للبحث عن عقار معين.





ولفت إلى أن معظم النتائج الخاصة بالعقارات ارتبطت بالتجارب السريرية على الحيوانات ولم تتأكد بعد على البشر للتأكد من فعاليته، مشددا على أن معظم التجارب تجرى بسرعة كبيرة جدا لمواجهة فيروس كورونا المستجد، ومع كورونا كل شئ أًصبح مباح.





وشدد على أنه لابد من التكاتف وإتحاد الدول مع بعضها البعض لمواجهة الفيروس التاجي المستجد لان كل الدول تعاني من هذا الوباء العالمي، خاصة الكل يصاب ومهدد بسببه، مؤكدا أن هناك صراعات بين الدول و شركات الأدوية لإنتاج هذا العقار لتحقيق مكاسب اقتصادية