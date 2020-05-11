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بديلا للمضاد الحيو .. أفضل الأعشاب لمقاومة الفيروسات

الإثنين 11/مايو/2020 - 05:30 ص
أفضل الأعشاب لمقاومة
أفضل الأعشاب لمقاومة الفيروسات
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حياة عبد العزيز
هناك أكثر من 5000 نوع مختلف من الفيروسات التي يمكن أن تسبب أمراضًا خطيرة مثل نزلات البرد والإنفلونزا والتهاب الكبد وسرطان الدم وفيروس نقص المناعة البشرية، وكل تلك الأمراض تحتاج لمضاد حيوي فعال لحماية الجسم من الإصابة.

ويقدم موقع timesofindia أفضل 3 أعشاب بديلا للمضاد الحيوي، تعرف عليه خلال السطور التالية.

- الثوم 
الثوم هو غذاء ممتاز ويستخدم لإعداد الأدوية لمختلف الأمراض، حيث تشير الدراسات إلى أن الثوم يمكن أن يكون فعالًا ضد الأنفلونزا A و B وفيروس نقص المناعة البشرية و HSV-1 والالتهاب الرئوي الفيروسي وفيروس الأنف.

- الريحان
يحتوي الريحان على خصائص مضادة للفيروسات ومضادة للالتهابات يمكن أن تساعد في مكافحة العديد من الالتهابات الفيروسية، و كشفت دراسة أن الريحان يحتوي على مركبات مثل حمض أورسوليك، وهو فعال على الهربس والتهاب الكبد ب والفيروسات المعوية.

- الشمر 
المركب الرئيسي لبذور الشمر هو أنثولي، الذي وجد أنه فعال ضد فيروسات الهربس،، تعزز البذور الصغيرة الجهاز المناعي وتقلل الالتهاب في الجسم.
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