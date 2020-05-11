بديلا للمضاد الحيو .. أفضل الأعشاب لمقاومة الفيروسات

هناك أكثر من 5000 نوع مختلف من الفيروسات التي يمكن أن تسبب أمراضًا خطيرة مثل نزلات البرد والإنفلونزا والتهاب الكبد وسرطان الدم وفيروس نقص المناعة البشرية، وكل تلك الأمراض تحتاج لمضاد حيوي فعال لحماية الجسم من الإصابة.





ويقدم موقع timesofindia أفضل 3 أعشاب بديلا للمضاد الحيوي، تعرف عليه خلال السطور التالية.



