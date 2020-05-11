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رياضة

حازم إمام يدافع عن زميله طارق حامد بسبب عنفه في الملعب.. تفاصيل

الإثنين 11/مايو/2020 - 02:05 ص
طارق حامد
طارق حامد
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نور عادل
دافع قائد فريق الكرة الأول بنادي الزمالك حازم إمام عن زميله طارق حامد، بسبب الاتهامات الموجهة ضده بشأن عنفه ضد اللاعبين.

وقال حازم إمام في تصريحات تلفزيونية على قناة الزمالك، إن لعبة كرة القدم تتسم بالقوة والاحتكاك، وهو ما يجيده طارق حامد.

وأضاف حازم امام "نحن لا نلعب كرة تنس، ومتطلبات مركز طارق حامد في الملعب تطلب منه اللعب بقوة".

وتابع قائد نادي الزمالك "في الفترة الأخيرة طارق حامد تعرض للهجوم بشكل كبير، لأنه لاعب ناجح وينتمي بشدة لنادي الزمالك".

وأنهى حازم إمام تصريحاته "طبيعة طارق حامد هو اللعب الجاد، لكنه لا يتعمد الخشونة وإيذاء المنافسين".

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