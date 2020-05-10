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فيديو جراف

فيديوجراف.. طارق حامد ضحية رامز مجنون رسمي

الأحد 10/مايو/2020 - 09:02 ص
حلقة طارق حامد في
حلقة طارق حامد في رامز مجنون رسمي
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ايمان عبداللطيف

وقع طارق حامد لاعب منتخب مصر ونادي الزمالك ضحية لمقلب رامز جلال "رامز مجنون رسمي"، تم إيهام طارق حامد بأنه ضيف الفنانة أروى في برنامج "كرسي الحقيقة" وأن الكرسي يدرس إنفعالاته.

 

وتبدل الموقف بعد أن وجهت آروى سؤالا للضيف عن رأيه في رامز جلال الذي ظهرت صورته على الشاشة وبمجرد سماعه لإجابة طارق حامد، خرج رامز نفسه من الشاشة معلنًا سيطرته على البرنامج لتغادر آروى الاستوديو ويبدأ تنفيذ المقلب.


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ولمزيد من التفاصيل حول ماذا حدث فى حلقة طارق حامد لاعب منتخب مصر ونادي الزمالك، شاهد الفيديوجراف التالى.

 

 

 

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