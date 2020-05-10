فيديوجراف.. طارق حامد ضحية رامز مجنون رسمي

وقع طارق حامد لاعب منتخب مصر ونادي الزمالك ضحية لمقلب رامز جلال "رامز مجنون رسمي"، تم إيهام طارق حامد بأنه ضيف الفنانة أروى في برنامج "كرسي الحقيقة" وأن الكرسي يدرس إنفعالاته.

وتبدل الموقف بعد أن وجهت آروى سؤالا للضيف عن رأيه في رامز جلال الذي ظهرت صورته على الشاشة وبمجرد سماعه لإجابة طارق حامد، خرج رامز نفسه من الشاشة معلنًا سيطرته على البرنامج لتغادر آروى الاستوديو ويبدأ تنفيذ المقلب.





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