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محافظات

إزالة 12 حالة تعدِ على أراضى زراعية بدمياط

الإثنين 11/مايو/2020 - 04:11 ص
إزالة ١٢ حالة تعدِ
إزالة ١٢ حالة تعدِ على أراضى زراعية بدمياط
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زينب الزغبي
صرحت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، انها تتابع عن كثب لكافة جهود الأجهزة التنفيذية التى تتم بجميع مراكز ومدن المحافظة للتصدى الحاسم مع كافة المخالفات وكذلك التعديات على الأراضى الزراعية و أملاك الدولة.

وذلك فى ضوء تكليفات القيادة السياسية بالتعامل بقوة مع هذا الملف، وفقًا لما تتخذه الدولة من إجراءات لمجابهة تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد.

حيث تم خلال الحملات المُنفذة يومى السبت والأحد تحت إشراف اللواء جمال عبد الرشيد السكرتير العام المساعد و تنفيذ اللواء هشام رفعت رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة فارسكور و إبراهيم نصير رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر سعد و مجدى خاطر رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر البطيخ، إزالة حالتى تعدِ على أراضى زراعية بفارسكور على مساحة ٢٤٠ م٢ إحداهما لبناء مقبرة.

واسفرت الحملات عن ازالة حالتين بناء بالمخالفة بكفر سعد عبارة عن عدد ١ شدة خشبية بالدور الثالث  علوى وحالة أخرى بالدور الثاني علوى بمساحة ٥٨٣ م٢ بالإضافة إلى إزالة عدد ٨ حالات تعدِ على أراضى زراعية بنطاق مركز ومدينة كفر البطيخ لمبنى بالبلوك و عدد ٧ مكمورة فحم على مساحة ١١٢٠ متر مربع.

والجدير بالذكر ان الحملات مستمرة لحين ازالة كافة اوجة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية.
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