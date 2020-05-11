ارتفاع أعداد المتعافين من كورونا بمستشفى قها للعزل الى 157

أعلن مستشفى قها لعزل مصابي فيروس كورونا اليوم عن تعافي 4 حالات ليرتفع إجمالي عدد المتعافين إلى 157 شخصا وخروجهم من المستشفى من بينهم طبيبة ونجلها.





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وأضافت حتاتة أن المستشفى لا يعاني من أي عجز في الإمكانيات اللازمة لعلاج المرضى مشيرة إلى أنه لا يوجد أي نقص في الأدوية والمستلزمات الطبية في المستشفى، والمصابون يحصلون على أدوية مضادة للفيروس جميعها متوفرة.



وتابعت أن الأدوية تأتي بانتظام إلى المستشفى والأغذية تصل للمرضى في المواعيد المحددة، موضحة أن وزارة الصحة وفرت لهم 42 جهاز تنفس صناعيا.



وكان

وكان مستشفى العزل بقها قد شهد خروج أكبر مسنة متعافية من فيروس وهى الحاجة تركية كامل ٨٤ عاما والتى اصرت على الذهاب الى المستشفى والعلاج رغم اصابتها بأمراض مزمنة حتى كلل الله جهود الفرق الطبية بتمام شفائها.