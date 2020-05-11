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محافظات

ارتفاع أعداد المتعافين من كورونا بمستشفى قها للعزل الى 157

الإثنين 11/مايو/2020 - 09:40 ص
مستشفي العزل قها
مستشفي العزل قها
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إبراهيم الهوارى
أعلن مستشفى قها لعزل مصابي فيروس كورونا اليوم عن تعافي 4 حالات ليرتفع إجمالي عدد المتعافين إلى 157 شخصا وخروجهم من المستشفى من بينهم طبيبة ونجلها.

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وقالت الدكتورة سعاد حتاتة نائب مدير المستشفي ورئيس الفريق الطبي الرابع إن الفريق الطبي أسرة واحدة ويعاملون المرضى من هذا المنطق وأن عدد المتعافين من فيروس كورونا بالمستشفى ارتفع بسبب الحالة النفسية الجيدة التي تساهم في رفع معدلات الشفاء.

وأضافت حتاتة أن المستشفى لا يعاني من أي عجز في الإمكانيات اللازمة لعلاج المرضى مشيرة إلى أنه لا يوجد أي نقص في الأدوية والمستلزمات الطبية في المستشفى، والمصابون يحصلون على أدوية مضادة للفيروس جميعها متوفرة.

وتابعت أن الأدوية تأتي بانتظام إلى المستشفى والأغذية تصل للمرضى في المواعيد المحددة،  موضحة أن وزارة الصحة وفرت لهم 42 جهاز تنفس صناعيا.

وكان مستشفى العزل بقها قد شهد خروج أكبر مسنة متعافية من فيروس وهى الحاجة تركية كامل ٨٤ عاما والتى اصرت على الذهاب الى المستشفى والعلاج رغم اصابتها بأمراض مزمنة حتى كلل الله جهود الفرق الطبية بتمام شفائها.
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