المنيا تزُيل 80 حالة تعد بالبناء على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة

قال اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، إن الوحدات المحلية بنطاق المحافظة نجحت امس الأحد، في إزالة 80 حالة تعد بالبناء منها، 24حالة بناء مخالف للقانون 119 لسنة 2008 على مساحة 2185 مترا مربعا، و32 حالة تعد بالبناء على أراضي زراعية خاصة على مساحة 4270 مترا مربعا، و 24 حالة تعد بالبناء على اراضي أملاك الدولة، علي مساحة 3666 مترا مربعا، ليصل إجمالي حالات الإزالات الزراعية، والمباني، خلال الفترة من 25 مارس الماضي وحتى أمس الأحد، 806 حالات على الأراضي الزراعية بمساحة 3691 فدانا و18 قيراطا و8 أسهم، و2191 حالة إزالة مباني بمساحة 310201 متر مربع.
وأكد المحافظ، أن جميع الوحدات المحلية بمراكز ومدن المحافظة، مستمرة في تنفيذ إزالة كافة اشكال التعديات على الأراضي الزراعية واملاك الدولة.
وإيقاف أعمال المباني بدون ترخيص والمخالفة لقانون 119 لسنة 2008، وإزالة التعديات على أملاك الدولة بصفة الزراعة بدون الحصول على رخصة تقنين لتلك الأراضي، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
مشيرًا إلى وجود تنسيق مستمر بين كل الأجهزة التنفيذية على مدار اليوم من خلال غرفة العمليات بالمحافظة لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة ورصد التعديات والاسترداد بكل مراكز المحافظة.