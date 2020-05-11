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محافظات

المنيا تزُيل 80 حالة تعد بالبناء على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة

الإثنين 11/مايو/2020 - 12:34 م
ازالة تعديات
ازالة تعديات
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ايمن رياض
أزلت الوحدات المحلية لمراكز ومدن محافظة المنيا، 80 حالة تعد بالبناء العشوائي والمخالف للقانون على الاراضي الزراعية وأملاك الدولة.

وذلك بهدف التصدي بكل حزم لكل من تسول له نفسه في استغلال الفترة التي تمر بها البلاد في التعدي على الأراضي التي تخضع لملكية الدولة.

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قال اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، إن الوحدات المحلية بنطاق المحافظة نجحت امس الأحد، في إزالة 80 حالة تعد بالبناء منها، 24حالة بناء مخالف للقانون 119 لسنة 2008 على مساحة 2185 مترا مربعا، و32 حالة تعد بالبناء على أراضي زراعية خاصة على مساحة 4270 مترا مربعا، و 24 حالة تعد بالبناء على اراضي أملاك الدولة، علي مساحة 3666 مترا مربعا، ليصل إجمالي حالات الإزالات الزراعية، والمباني، خلال الفترة من 25 مارس الماضي وحتى أمس الأحد، 806 حالات على الأراضي الزراعية بمساحة 3691 فدانا و18 قيراطا و8 أسهم، و2191 حالة إزالة مباني بمساحة 310201 متر مربع.


وأكد المحافظ، أن جميع الوحدات المحلية بمراكز ومدن المحافظة، مستمرة في تنفيذ إزالة كافة اشكال التعديات على الأراضي الزراعية واملاك الدولة.


وإيقاف أعمال المباني بدون ترخيص والمخالفة لقانون 119 لسنة 2008، وإزالة التعديات على أملاك الدولة بصفة الزراعة بدون الحصول على رخصة تقنين لتلك الأراضي، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.


مشيرًا إلى وجود تنسيق مستمر بين كل الأجهزة التنفيذية على مدار اليوم من خلال غرفة العمليات بالمحافظة لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة ورصد التعديات والاسترداد بكل مراكز المحافظة.

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