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محافظات

المدينة الجامعية بالإسكندرية تستقبل 10 إصابات جديدة بكورونا

الإثنين 11/مايو/2020 - 12:50 م
صدى البلد
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أحمد عبد العزيز
استقبل مستشفى عزل المدينة الجامعية بمنطقة سموحة بالإسكندرية، اليوم الإثنين، 10 حالات جديدة من مصابي فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وأوضح الدكتور أحمد إبراهيم، مدير مستشفى العزل بسموحة، أن الحالات الجديدة التي وصلت المستشفى اليوم محولة من مستشفى الحميات ومستشفى صدر دمنهور ومستشفى العلمين بمحافظة مطروح. 

وأضاف إبراهيم، في تصريح له، أن إجمالي عدد حالات مصابي كورونا بعزل سموحة حاليا بلغ 60 حالة، مشيرا إلى أن جميع المصابين حالتهم مستقرة ويتماثلون للشفاء. 
 
ومستشفى عزل المدينة الجامعية هو ثالث مستشفى لعزل مصابي فيروس كورونا بالإسكندرية، ويهدف إلى تخفيف الضغط عن مستشفي العجمي النموذجي، ومستشفى المدينة الشبابية بأبو قير.

كان الدكتور عصام الكردي، رئيس جامعة الإسكندرية، أعلن عن تسليم مباني المدينة الجامعة بنين بسموحة لوزارة الصحة كمستشفى عزل للحالات المستقرة التي لم يظهر عليها أعراض الإصابة بفيروس كورونا ولا تحتاج إلى أسرة الرعاية المركزة. 
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