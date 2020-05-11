هذا الذكر بديل عن سجدة التلاوة في المواصلات .. أمين الفتوى يكشف عنه

ورد سؤال الى دار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية بالفيسبوك يقول صاحبه :" صادفني آية قرآنية بها سجدة تلاوة في المواصلات .. فماذا أفعل ؟





رد الشيخ عويضة عثمان أمين الفتوى خلال البث المباشر على صفحة دار الإفتاء للرد على أسئلة المتابعين ، قائلا: يجوز لك ان تستبدل سجدة التلاوة في المواصلات بهذا الذكر : " سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة الا بالله العظيم " .





كيفية سجدة التلاوة في الصلاة وخارجها





قال الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن سجدة التلاوة تكون في الصلاة وفي غير الصلاة.





وأضاف " شلبي" في إجابته عن سؤال: "ما كيفية سجدة التلاوة في الصلاة وخارجها؟"، عبر فيديو بثته دار الإفتاء على صفحتها الرسمية بموقع " فيسبوك " أنه إذا كان سجدو التلاوة في الصلاة يكبر المصلي ويسجد ويدعو بما يشاء أو يقول: " سجد وجهي للذي خلقه وشق بصره وسمعه بحوله وقوته، وتبارك الله أحسن الخالقين" ثم يكبر مرة أخرى ويقوم ويكمل صلاته.





وأوضح أمين الفتوى أنه إذا كان موضع سجدة التلاوة في غير الصلاة يقوم الشخص فيكبر ثم يكبر بعدها مرة أخرى مباشرة و يسجد ويدعو الله بما يفتح عليه ثم يكبر ويجلس بعدها ويسلم عن يمينه وعن شماله.









اقرأ ايضا:









لم أقم بالتسليم بعد سجدة التلاوة.. فما الحكم؟





كنت أقرأ قرآنا وجئت عند سجدة تلاوة ولم أسجد ثم علمت بعد ذلك أننى لازم أسجد للتلاوة فما حكم ذلك؟..سؤال أجاب عنه الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، وذلك خلال فتوى مسجلة له عبر صفحة الإفتاء على يوتيوب.





وأجاب شلبي، قائلًا: "ربنا يتقبلها، ولكن عندما تكونى تقرأى قرآن وجئتي عند سجدة تلاوة فاسجدي للتلاوة.





وواصل قائلًا: لو أنا خارج الصلاة أثناء قراءتي للقرآن وجئت عند سجدة تلاوة هقف وهكبر تكبيرة إحرام وبعدها تكبيرة تانى للسجود ولم اسجد فاقول سبحان ربي الأعلى 3 مرات أو أقول (سجد وجهى للذى خلقه وشق سمعه وبصره بحوله وقوته فتبارك الله أحسن الخالقين) وادعى الله وأذكر الله بأى ذكر، ثم بعد ان اعتدل من السجود اسلم التسليمتين مثلما افعل ذلك فى الصلاة.





كيفية سجدة التلاوة





في سياق متصل، بين الدكتور محمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن المسلم إذا استمع لموضع سجود التلاوة؛ سجد له على الفور إن كان مستطيعًا لذلك بكونه متواجدًا في مكان يمكنه السجود فيه.





وأفاد « وسام» خلال إجابته عن سؤال: « ما كيفية سجود التلاوة وماذا أفعل أثناء التواجد بالخارج ؟» أن سجود التلاوة سنة عن النبى - صلى الله عليه وسلم-؛ فإذا استطاع المسلم أن يسجد سجود التلاوة فور الإستماع إليه فعل ذلك.





وأبان أنه إن لم يستطيع ذلك استعاض عنه بشي من ذكر الله كقوله: " سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم "، وتريد: "وَيَقُولُونَ سُبْحَانَ رَبِّنَا إِن كَانَ وَعْدُ رَبِّنَا لَمَفْعُولًا"، عملًا بالآية.





حكم ترك سجدة التلاوة

وفي ذات السياق، أشارت دار الإفتاء المصرية إلى أن سجود التلاوة سُنة مؤكدة، يُثاب فاعلها ولا يُعاقب تاركها، ويؤديها الشخص عند قراءة آية قرآنية فيها سجدة.





ونبهت الدار عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، أن سجدة التلاوة تؤدى بسجدة واحدة، وتكون بين تكبيرتين، مشيرة إلى أنه يستحب أن يختم بتسليمتين إذا كان السجود خارج الصلاة؛ خروجًا من خلاف من أوجب التسليم، وهم الشافعية والحنابلة في الراجح عندهم.





وذكرت أن من يسجد للتلاوة إن قال في سجوده للتلاوة ما يقوله في سجود الصلاة جاز، وكان حسنا، وسواء فيه التسبيح والدعاء، موضحة أنه يستحب أن يقول في سجوده ما روت عائشة -رضي الله تعالى عنها- قالت: كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول في سجود القرآن: «سجد وجهي للذي خلقه، وشق سمعه وبصره بحوله وقوته» أخرجه الترمذي في سننه، وقال: هذا حديث حسن صحيح.



