AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

محافظ بني سويف: تكثيف الرقابة على الأسواق للتأكد من جودة وتوافر السلع وضبط الأسعار

الإثنين 11/مايو/2020 - 02:02 م
دقيق بلدي مدعم
دقيق بلدي مدعم
Advertisements
محمد عبد الحليم
شدًد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف على تكثيف الرقابة على الأنشطة التموينية والتجارية،للتأكد من جودة وتوافر السلع وضبط الأسعار ومحاربة الغلاء،مع استمرار الحملات التفتيشية والرقابية على المخابز البلدية والمحال التجارية .

كما شدد المحافظ علي عدم التلاعب بأسعار السلع ومكافحة الغش التجاري وضبط المخالفين ولضمان جودة وسلامة المنتجات المعروضة حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين وتطبيق القانون بكل حسم على المخالفين،وذلك بالتنسيق بين التموين والوحدات المحلية والأجهزة والجهات المعنية. 

جاء ذلك خلال مناقشته لتقرير التموين بشأن نتائج الحملة التموينية التي نفذتها المديرية " اليوم"برئاسة المهندس وصفى عبد الله ،بالتنسيق مع جهاز حماية المستهلك والصحة والطب البيطري والوحدات المحلية ومباحث التموين.

اقرا أيضا : 

يأتي ذلك ضمن خطة المحافظة بتشديد الرقابة والتفتيش الدوري على الأسواق والمحال العامة والمصانع والمخابز ومحلات المستلزمات الطبية والصيدليات ومخازن السلع ومستودعات البوتاجاز ومحطات المواد البترولية من خلال حملات مفاجئة،لضمان جودة وسلامة المنتجات المعروضة وتطبيق القانون على المخالفين. 

وتبين من التقرير الإشارة إلى تحرير 30 محضر متنوع في حملة مكبرة بمركز ومدينة بني سويف، وذلك بواقع: 6 محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار، و6 محاضر لعدم حمل شهادات صحية، و2 محضر لحيازة سلع مجهولة المصدر، و4 محاضر لعدم إعطاء بون صرف للمواطنين ،و3 محاضر لعدم الإعلان عن مواعيد التشغيل،و3 محاضر لعدم وجود ميزان حساس،و4 محاضر لعدم نظافة أدوات العجين، و2 محضر للتصرف في حصة تموينية مدعمة وعدم وجود سجل زيارات ، فيما تم ضبط 8 شكاير دقيق بلدي مدعم وعبوات جل كحول وزيت عطر وشموع  مجهولة المصدر، وتم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والمتبعة في هذا الصدد. 

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ضبط 1.8 طن ألبان فاسدة في بني سويف

ضبط 58 شيكارة دقيق بلدي وتحرير 10 محاضر في حملة تموينية فى بني سويف

حملات مكبرة.. ضبط 100 أسطوانة بوتاجاز و126 جوال دقيق و235 عبوة مستلزمات طبية مجهولة ببني سويف

ضبط عبوات كحول وجل وكمامات مجهولة المصدر في حملة ببني سويف

ضبط كمية من اللحوم والأسماك المملحة الفاسدة في بني سويف

ضبط سيارة محملة بزيت تمويني قبل بيعه في بني سويف

ترشيحاتنا

ضياء عبد الخالق: لن أقدم دور الإرهابي مرة أخرى بعد "الاختيار"

بعد خيانتها لـ شقيقتها .. استشارى علاقات أسرية تحلل شخصية حلا شيحة فى خيانة عهد

الصين: إقالة مسؤول في "ووهان" عقب تسجيل إصابات جديدة بفيروس كورونا

هددهم بعد سحب رخصته.. التفاصيل الكاملة لدهس ضابط في المنصورة.. فيديو

في ذكري ميلاده.. سر دفن ممدوح وافي في مقبرة أحمد زكي

80 عاما تفصلنا عن أسوأ كارثة طبيعية لكوكب الأرض.. تفاصيل

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أسعارها خيالية .. ملابس وساعة وحذاء أبو هشيمة وياسمين صبرى تغضب الجمهور

كانت بتقول لجوزي ياعمو .. شاهد الزوجة الأولي تكشف حقيقة نعمة حسنين

عانت من آلام الولادة بعد الإقلاع بساعة.. امرأة حامل تتسبب في هبوط طائرة اضطراريا