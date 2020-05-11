رضوى شافت الرسايل.. ناهد السباعى تداعب جمهورها عبر إنستجرام | شاهد

نشرت النجمة ناهد السباعى، عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى لتبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، عدة صور لمتابعيها وهم يحذرونها من سهر الصايغ ويحذرونها من هوية الروبوت في مسلسل النهاية.
وأرسلت لها إحدى متابعاتها رسالة قائلة: "يا رضوى زين ده مش جوزك ده روبوت جوزك الواحة خدته ومخانكيش بيحبك ..من فاعلة خير".
وردت الفنانة ناهد السباعى على مداعبة جمهورها قائلة: "رضوي شافت المسچات كلها وبتقول لكل بنت متأمنيش لاي راجل حتي ولو كان روبوت بيملا البيت ورد، و بيعمل ٤٥ نوع شوربة #النهاية #رضوي #ناهد_السباعي".
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وتدور أحداث مسلسل النهاية في عام 2120 حول مهندس يحاول مقاومة سيطرة التكنولوجيا على حياة البشر، لكن محاولاته تقوده إلى مواجهات خطيرة خاصة مع ظهور رجل آلي مستنسخ منه.
مسلسل" النهاية" من بطولة يوسف الشريف، درة، عمرو عبدالجليل، ناهد السباعي، لقاء الخميسي، سهر الصايغ، وكوكبة لامعة من نجوم الفن والدراما، تأليف عمرو سمير عاطف، ومن إخراج محمد سامي