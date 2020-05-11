رضوى شافت الرسايل.. ناهد السباعى تداعب جمهورها عبر إنستجرام | شاهد

نشرت النجمة ناهد السباعى ، عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى لتبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، عدة صور لمتابعيها وهم يحذرونها من سهر الصايغ ويحذرونها من هوية الروبوت في مسلسل النهاية .





وأرسلت لها إحدى متابعاتها رسالة قائلة: "يا رضوى زين ده مش جوزك ده روبوت جوزك الواحة خدته ومخانكيش بيحبك ..من فاعلة خير".





وردت الفنانة ناهد السباعى على مداعبة جمهورها قائلة: " رضوي شافت المسچات كلها وبتقول لكل بنت متأمنيش لاي راجل حتي ولو كان روبوت بيملا البيت ورد، و بيعمل ٤٥ نوع شوربة #النهاية #رضوي #ناهد_السباعي".





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وتدور أحداث مسلسل النهاية في عام 2120 حول مهندس يحاول مقاومة سيطرة التكنولوجيا على حياة البشر، لكن محاولاته تقوده إلى مواجهات خطيرة خاصة مع ظهور رجل آلي مستنسخ منه.





‫مسلسل" النهاية" من بطولة يوسف الشريف، درة، عمرو عبدالجليل، ناهد السباعي، لقاء الخميسي، سهر الصايغ، وكوكبة لامعة من نجوم الفن والدراما، تأليف عمرو سمير عاطف، ومن إخراج محمد سامي



