تطوير الكرة الطائرة.. اجتماع مثمر بين سامح حمدي وهشام حطب

استقبل المهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية ، الدكتور سامح حمدي رئيس اتحاد الكرة الطائرة اليوم لبحث تطوير اللعبة خلال الفترة المقبلة.



وعرض الدكتور سامح حمدي تصورا كاملا بشأن تطوير لعبة كرة الطائرة فى مصر خلال الفترة المقبلة بعد تراجع النتائج في عهد المجلس السابق وعدم تمكن منتخب مصر الأول فى التأهل إلى دورة الألعاب الأولمبية.



وسبق اجتماع حمدي مع مسئولى الأولمبية ، اجتماع مجلس اتحاد الطائرة لوضع تصور شامل وكامل لتطوير اللعبة خلال الفترة المقبلة .



ويأمل محبو وعشاق الكرة الطائرة فى مصر فى نجاح الدكتور سامح حمدي فى إعادة اللعبة مرة أخرى إلى سابق عهدها والعودة إلى السيطرة على كافة البطولات القارية على مستوى الناشئين والشباب والمنتخب الأول .





كان الدكتور سامح حمدي اتخذ عدد من الإجراءات القوية داخل الهيكل التنظيمي للاتحاد خلال الفترة المقبلة ونجح فى ترتيب الأوراق بشكل جيد داخل الاتحاد فى ظل قناعاته الكاملة بأهيمة ضبط الهيكل الإدارى والتنظيمي والذى يعد أولى خطوات النجاح .