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اقتصاد

بعد تدهور الأسعار.. قرار كويتي جديد لإنقاذ سوق البترول من الانهيار

الإثنين 11/مايو/2020 - 05:05 م
وزارة النفط الكويتية
وزارة النفط الكويتية
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محمود نوفل
أكد، وزير النفط الكويتي، خالد  الفاضل، تأييد بلاده لجهود المملكة العربية السعودية، في "إعادة الاستقرار والتوازن" لأسواق النفط. 

وأوضح، وزير النفط الكويتي، في تصريحات صحفية له نقلتها وكالة الأنباء الكويتية  أن بلاده اتخذت قرارا  طوعا بتخفيض إنتاج النفط 80 ألف برميل يوميا، إضافية في يونيو، فوق التزامها بموجب اتفاق أوبك+.

و عبر وزير النفط الكويتي  عن ترحيب بلاده بالتنسيق المشترك مع المملكة.

جدير بالذكر أن السعودية أعلنت اليوم عن اتجاهها لتخفيض  إنتاجها النفطي طوعا لشهر يونيو، مما انعكس فورا على أسعار "الذهب الأسود" التي ارتفعت فورا لأكثر من 5 %.
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