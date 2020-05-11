بعد تدهور الأسعار.. قرار كويتي جديد لإنقاذ سوق البترول من الانهيار

أكد، وزير النفط الكويتي، خالد الفاضل، تأييد بلاده لجهود المملكة العربية السعودية، في "إعادة الاستقرار والتوازن" لأسواق النفط.





وأوضح، وزير النفط الكويتي، في تصريحات صحفية له نقلتها وكالة الأنباء الكويتية أن بلاده اتخذت قرارا طوعا بتخفيض إنتاج النفط 80 ألف برميل يوميا، إضافية في يونيو، فوق التزامها بموجب اتفاق أوبك+.





و عبر وزير النفط الكويتي عن ترحيب بلاده بالتنسيق المشترك مع المملكة.



