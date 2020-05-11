بعد مقلب رامز مجنون رسمي .. ماركة ومواصفات سيارة علي غزلان خطيب منة عرفة

ظهرت الفنانة الشابة منة عرفة الليلة ببرنامج رامز مجنون رسمى المذاع على إحدى القنوات الفضائية، بعد وقوعها ضحية الفنان رامز جلال فى الحلقة رقم 18 من حلقات برنامج المقالب المشهور بشهر رمضان الكريم.





وعادت الانظار مرة اخرى لتتركز على الفنانة الشابة، وتصبح حديث صفحات مواقع التواصل الاجتماعى والسوشيال ميديا بعد إذاعة حلقتها مع رامز عقب اثارتها للجدل خلال الفترة السابقة .





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وتظهر الفنانة الشابة منة عرفة برفقة الفنان الشاب علي غزلان، ببرنامج مقاطع الفيدوهات الشهير تيك توك وتظهر معهما سيارة مرسيدس C180 موديل 2020 .





C-Class وهي سيارة سيدان فخمة من مرسيدس-بنز, وتعتبر المنافس الاول للفئة الثالثة من BMW. وتم تقديم أول جيل من الC-Class في عام 1994, والجيل الحالي هو الجيل الرابع منها.





تأتي C180 بمحرك من اربعة سيليندرات بسعة 1.6 ليتر مزود بشاحن تربو, يولد قدرة حصانية تبلغ 156 حصانا وعزم دوران 250 نيوتن.متر. تأتي C200 بمحرك من اربعة سيليندرات بسعة 2.0 ليتر بقوة 198 حصانا وعزم دوران 280 نيوتن.متر, أما C300 فتأتي بمحرك من أربعة سيليندرات بسعة 2.0 لتر ايضا ولكن بقوة 258 حصانا وعزم دوران 370 نيوتن.متر.





وتنطلق C180 من الثبات الى سرعة 100 كم/س في 8.3 ثانية وتصل سرعتها القصوى الى 225 كم/س ، ويصل سعر السيارة الى 830,000 جنيه.