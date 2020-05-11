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أخبار العالم

وفيات فيروس كورونا تتخطى عدد ضحايا الإيدز والإنفلونزا في أمريكا

الإثنين 11/مايو/2020 - 09:55 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
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عرفة البنداري
أعلنت السلطات عبر وسائل صحيفة في الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الإثنين، ارتفاع عدد الوفيات من جراء الإصابة بـ فيروس كورونا في البلاد إلى أكثر من 80 ألف وفاة.


وقالت وكالة "رويترز" للأنباء، إن معدل الوفيات اليومي في الولايات المتحدة من الإصابة بفيروس كورونا حوالي 2000 شخص، منذ منتصف شهر أبريل، على الرغم من القيود التي فرضتها السلطات الأمريكية للحد من انتشار الفيروس.


وأشارت إلى أن عدد الوفيات في أمريكا بسبب فيروس كورونا أكبر من أعداد الوفيات الموسمية الناجمة عن الإصابة بالانفلونزا منذ عام 1967، كما أن هذا الرقم أيضا أعلى بكثير من تعداد الذين ماتوا في الولايات المتحدة من جراء الإصابة بالإيدز في أمريكا في الفترة من 1981 وحتى 1992.


ووصل عدد الإصابات بفيروس كورونا في أمريكا إلى أكثر من مليون و300 ألف إصابة، ويرتفع معدل الإصابة في ولايات مثل مينسوتا، ميسيسيبي، ونبراسكا، في مقابل تراجع معدل الإصابات في ولايات مثل نيويورك ونيوجيرسي، الذين كانوا بؤرة لتفشي الفيروس في الولايات المتحدة.


وبلغ عدد الإصابات بالفيروس حول العالم 4,236,575 إصابة فيما بلغ عدد الوفيات 286,005 ألف إصابة، وبلغ عدد المتعافين من الفيروس 1,519,131 شخصا.

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