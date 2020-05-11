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برلمان

فرض حظر كامل قبل العيد.. مقترح برلماني أمام الحكومة

الإثنين 11/مايو/2020 - 09:54 م
حظر تجول
حظر تجول
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عبد الرحمن سرحان
قدمت النائبة إيفيلن متى، عضو مجلس النواب، مقترحًا لرئيس الوزراء، لفرض حظر تجول شامل، قبل عيد الفطر، لتجنب الآثار السلبية التي قد تنتج عن اختلاط المواطنين في العيد، ما يتسبب في تزايد أعداد فيروس كورونا بشكل كبير.

وحذرت النائبة إيلفين متى، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، من العواقب الوخيمة التي قد تنتج عن عدم فرض الحظر الكامل في عيد الفطر، خاصة وأن أغلبية المواطنين غير ملتزمين بالإجراءات الاحترازية والوقائية التي وضعتها الحكومة، لمواجهة انتشار فيروس كورونا.


وأضافت عضو مجلس النواب، أن التجمعات لا تزال قائمة إلى الآن، واحتمالية تفشي الفيروس تزداد يومًا تلو الآخر، ورغم ذلك لا يوجد حرص من المواطنين، رغم تعويل الحكومة على وعيهم.

وانتقدت النائبة إيفيلين متى بعض المواطنين الذين خرجوا لشراء ملابس العيد والسيدات اللاتي قمن بعمل "كعك العيد"، في المخابز الخارجية، في تعدٍ واضح على تعليمات الصحة بعدم التعامل أو التجمعات الخارجية إلى في أضيق الحدود وللحاجة الضرورية والأساسية التي لا غنى عنها.

وناشدت عضو مجلس النواب الحكومة بضرورة أن يكون هناك فرض لحظر تجول شامل، مع التأكيد على ضرورة التعامل بحزم مع المخالفين للقرار، لاسيما وأن هناك عدد من المواطنين الذين قاموا باختراق قرار حظر حركة المواطنين، وقاموا بالتجول في الشوارع وبعضهم قام بلعب كرة القدم.

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