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أخبار البلد

الأكثر سخونة.. خبير أرصاد: درجات حرارة ورطوبة مرتفعة بداية من غد

الإثنين 11/مايو/2020 - 10:09 م
حالة الطقس
حالة الطقس
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نورهان خفاجي
قال وحيد سعودي خبير الأرصاد الجوية، إنه اعتبارا من غد الثلاثاء، سيكون هناك ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة ومتوقع أن يستمر حتى منتصف الأسبوع القادم، مُشيرا إلى أن الأسبوع القادم هو الأسخن والأكثر ارتفاعا في درجات الحرارة، حيث سيكون الطقس شديد الحرارة خلال ساعات النهار ومائل للبرودة خلال ساعات الليل.

وأوضح وحيد سعودي، في تصريحات صحفية، أن خرائط التوزيعات تشير إلى أن هناك رياح مؤثرة قادمة من شبة الجزيرة العربية، وبالتالي هناك ارتفاع متوقع في الرطوبة مما تسبب في زيادة الإحساس بارتفاع درجات الحرارة المتوقع، ويسبب أيضا شبورة مائية على الطرق في ساعات الصباح الباكر.

وأشار خبير الأرصاد الجوية، إلى أنه سيكون هناك فرص لسقوط الأمطار الغزيرة والرعدية خلال هذه الفترة، تبدأ  يوم الخميس القادم على محافظات وسط وجنوب الصعيد وسلاسل جبال البحر الأحمر ومناطق قليلة من سيناء، وسوف تمتد حتى الإثنين القادم على فترات متقطعة وكميات مختلفة ما بين الغزيرة والرعدية على الصعيد وسلاسل جبال البحر الأحمر وخفيفة على القاهرةة والوجة البحري ومدن القناة ومحافظات القناة.

أما بالنسبة لسرعات الرياح، قد تنشط أحيانا متوسطة السرعة دون أدنى تأثير على حركة الملاحة البحرية أو على حركة السفر أو المزروعات، ونصح خبير الأرصاد بارتداء الملابس الصيفية اعتبارا من بعد غدا الأربعاء، ونضح بعد التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترات طويلة وعدم الجلوس في الأماكن الضيقة المغلقة سيئة التهوية وشرب السوائل والعصائر بقدر المستطاع وأكل الحلويات والمأكولات السكرية.


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