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توك شو

بيان خارجية مصر و4 دول يفضح تحركات تركيا الاستفزازية في شرق المتوسط.. فيديو

الإثنين 11/مايو/2020 - 11:34 م
اردوغان
اردوغان
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إبراهيم القادري
قال أسامة عبد العزيز المتخصص في الشأن التركي، إن بيان وزارات خارجية مصر وقبرص واليونان وفرنسا والإمارات مهم وله قيمته ووزنه على الصعيدين الإقليمي والدولي. 


وأضاف أسامة عبد العزيز خلال مداخلة هاتفية بقناة إكسترا نيوز، أن هذا البيان تأثيره بالغ الأهمية لأنه يواصل الضغط لوضع الأمور التي تقوم بها تركيا في نصابها المعروف، وهو أنها دولة معتدية. 


وأوضح المتخصص في الشأن التركي، أن الدول الخمس من خلال هذا البيان قامت بفضح النوايا التركية وأعمالها العدوانية في منطقة شرق المتوسط وخاصة الدولة الليبية، ومن الضرورى أن تقوم اللجنة بوضع تصورات حاكمة لمواجهة تلك الأعمال العدوانية من قبل تركيا. 


وتابع أسامة عبد العزيز: "أنه يجب اللجوء إلى المؤسسات الدولية لتفعيل القرارات وفرض عقوبات على النظام التركي، لأن النظام التركي لن يتراجع عن أعماله العدوانية.


وأشار إلى أنه من الضروري أن نستغل حالة الفشل الذى يعيشها النظام التركي داخليا بسبب مرورة بأزمة اقتصادية خانقة.
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