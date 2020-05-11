المعارضة التركية تستعد لإزاحة أردوغان.. ودعوات متصاعدة لانتخابات مبكرة





اعتبرت ميرال أكشنر، زعيمة "حزب الخير" اليميني المعارض، أن شروط إجراء انتخابات مبكرة غير موجودة في تركيا حاليًا بسبب تفشي الفيروس ، مع تأييدها للمقترح الذي طالب به نشطاء ومعارضون، حسبما أفاد موقع "ديكن" الإخباري.









وقالت أكشنر "لا أرى أي إمكانية لانتخابات مبكرة في ظل الظروف التي نعيشها".









ووجهت انتقادا لـ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وحزب العدالة والتنمية الحاكم، من المعارضة، بعدما تفشى الفيروس القاتل في البلاد.









ومع ترنح تركيا اقتصاديًا ، تكهن البعض بأن الانتخابات قد تعقد قبل موعدها المقرر في عام 2023.









اقرأ أيضًا:









ودعا لهذا الاتجاه، سياسيون معارضون من حزب الشعب الجمهوري، وعمدة اسطنبول وعمدة أنقرة، حيث برزوا كمنافسين محتملين لأردوغان ، وتعززت شعبيتهم من خلال حملاتهم في المدن ودعم البلديات.









في غضون ذلك ، قال 18 بالمائة من المستطلعين في استطلاع أجرته شركة إم إيه كيه، في أبريل إن الوباء سيغير الولاء السياسي للكثيرين، وإنه ربما تكون الفترة المقبلة الأصعب على أردوغان.