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برلمان

الحظر الشامل قبل وقوع الكارثة.. سيناريو النواب في العيد لمواجهة كورونا

الثلاثاء 12/مايو/2020 - 10:00 ص
حظر التجول
حظر التجول
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عبد الرحمن سرحان

حذر عدد من أعضاء مجلس النواب، من السيناريو الأسوا الذي قد يصل إليه فروس كورونا، بحلول عيد الفطر، خاصة وأن العادة درجت على تجمعات المواطنين في مثل هذه المناسبات، لكنها وإن كانت عادة محمودة في العادي، إلا أن ظروف هذا الفيروس حولتها لخطر ينذر بكارثة للمجتمع.


وبالإشارة إلى ما ظهر مؤخرًا من عدم التزام المواطنين بالإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، فقد أكد النواب أنه لم يعد هناك مجال للتعويل على وعي المواطنين، وبالتالي طالب أعضاء مجلس النواب بضرورة فرض حظر شامل في كل أنحاء البلاد مع حلول عيد الفطر، حتى ننقذ ما يمكن إنقاذه.


النائبة إيفيلن متى، عضو مجلس النواب، قدمت بدورها مقترحًا لرئيس الوزراء، لفرض حظر تجول شامل، قبل عيد الفطر، لتجنب الآثار السلبية التي قد تنتج عن اختلاط المواطنين في العيد، ما يتسبب في تزايد أعداد فيروس كورونا بشكل كبير.
وحذرت النائبة إيلفين متى، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، من العواقب الوخيمة التي قد تنتج عن عدم فرض الحظر الكامل في عيد الفطر، خاصة وأن أغلبية المواطنين غير ملتزمين بالإجراءات الاحترازية والوقائية التي وضعتها الحكومة، لمواجهة انتشار فيروس كورونا.

وأضافت عضو مجلس النواب، أن التجمعات لا تزال قائمة إلى الآن، واحتمالية تفشي الفيروس تزداد يومًا تلو الآخر، ورغم ذلك لا يوجد حرص من المواطنين، رغم تعويل الحكومة على وعيهم.

وانتقدت النائبة إيفيلين متى بعض المواطنين الذين خرجوا لشراء ملابس العيد، والسيدات اللاتي قمن بعمل "كعك العيد"، في المخابز الخارجية، في تعدٍ واضح على تعليمات الصحة بعدم التعامل أو التجمعات الخارجية إلا في أضيق الحدود وللحاجة الضرورية والأساسية التي لا غنى عنها.

وناشدت عضو مجلس النواب الحكومة بضرورة أن يكون هناك فرض لحظر تجول شامل، مع التأكيد على ضرورة التعامل بحزم مع المخالفين للقرار، لا سيما وأن هناك عددا من المواطنين الذين قاموا باختراق قرار حظر حركة المواطنين، وقاموا بالتجول في الشوارع وبعضهم قام بلعب كرة القدم.

ووافقتها النائبة شادية ثابت، عضو مجلس النواب، الرأي، حيث طالبت أيضًا بتطبيق الحظر الكلي لمدة أسبوعين، ويتم استغلال إجازة عيد الفطر فى تطبيق ذلك، من أجل مواجهة ارتفاع أعداد الإصابات بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، التى قاربت على الـ500 إصابة يوميًا.


وأضافت شادية ثابت، أنه عقب الانتهاء من الحظر الكلى يتم التعايش مع كورونا، مع اتباع الإجراءات الطبية المشددة، مشيرة إلى أن الحديث عن الخسائر المادية لا يعوض الخسائر البشرية، خاصة أننا فى ظل جائحة يعانى منها العالم كافة وليس مصر فقط.


ولفتت شادية ثابت، إلى أن الأخذ بتجارب الدول التى طبقت الحظر الكلى، ومن ثم ندرس النتائج التى ستترتب على ذلك، مؤكدة أنه لا يمكن التعويل على وعى المواطنين، متابعة "ناس كثيرة معندهاش وعى.. حالات الإصابة فى زيادة مستمرة.. والجائحة ممكن أن تستمر عاما أو عامين، ولا بد من وقفة.. هتفرق كتير لو خدت أسبوعين مع إجازة العيد".


وناشدت النائبة البرلمانية، الجميع اتباع الإجراءات الطبية التى تعلنها وزارة الصحة، حفاظًا على صحتهم وصحة المجتمع، مؤكدة "اللى بيشرب شيشة يجب أن يخف على نفسه لأنه أكثر عرض بالإصابة لفيروس كورونا".


وفى سياق آخر، تقدمت النائبة البرلمانية، بالشكر إلى كل الأطقم الطبية التى أثبتت كفاءتها فى العمل الجاد رغم أجورهم المتدنية، وتابعت: "يستحقوا كل التكريم والشكر، والعالم قال إنه يجب تكريم العاملين فى المنظومة الطبية، مثل مشاهير الفن والرياضة".

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