الحظر الشامل قبل وقوع الكارثة.. سيناريو النواب في العيد لمواجهة كورونا

حذر عدد من أعضاء مجلس النواب، من السيناريو الأسوا الذي قد يصل إليه فروس كورونا، بحلول عيد الفطر، خاصة وأن العادة درجت على تجمعات المواطنين في مثل هذه المناسبات، لكنها وإن كانت عادة محمودة في العادي، إلا أن ظروف هذا الفيروس حولتها لخطر ينذر بكارثة للمجتمع.





وبالإشارة إلى ما ظهر مؤخرًا من عدم التزام المواطنين بالإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، فقد أكد النواب أنه لم يعد هناك مجال للتعويل على وعي المواطنين، وبالتالي طالب أعضاء مجلس النواب بضرورة فرض حظر شامل في كل أنحاء البلاد مع حلول عيد الفطر، حتى ننقذ ما يمكن إنقاذه.





ووافقتها النائبة شادية ثابت، عضو مجلس النواب، الرأي، حيث طالبت أيضًا بتطبيق الحظر الكلي لمدة أسبوعين، ويتم استغلال إجازة عيد الفطر فى تطبيق ذلك، من أجل مواجهة ارتفاع أعداد الإصابات بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، التى قاربت على الـ500 إصابة يوميًا.





وأضافت شادية ثابت، أنه عقب الانتهاء من الحظر الكلى يتم التعايش مع كورونا، مع اتباع الإجراءات الطبية المشددة، مشيرة إلى أن الحديث عن الخسائر المادية لا يعوض الخسائر البشرية، خاصة أننا فى ظل جائحة يعانى منها العالم كافة وليس مصر فقط.





ولفتت شادية ثابت، إلى أن الأخذ بتجارب الدول التى طبقت الحظر الكلى، ومن ثم ندرس النتائج التى ستترتب على ذلك، مؤكدة أنه لا يمكن التعويل على وعى المواطنين، متابعة "ناس كثيرة معندهاش وعى.. حالات الإصابة فى زيادة مستمرة.. والجائحة ممكن أن تستمر عاما أو عامين، ولا بد من وقفة.. هتفرق كتير لو خدت أسبوعين مع إجازة العيد".





وناشدت النائبة البرلمانية، الجميع اتباع الإجراءات الطبية التى تعلنها وزارة الصحة، حفاظًا على صحتهم وصحة المجتمع، مؤكدة "اللى بيشرب شيشة يجب أن يخف على نفسه لأنه أكثر عرض بالإصابة لفيروس كورونا".





وفى سياق آخر، تقدمت النائبة البرلمانية، بالشكر إلى كل الأطقم الطبية التى أثبتت كفاءتها فى العمل الجاد رغم أجورهم المتدنية، وتابعت: "يستحقوا كل التكريم والشكر، والعالم قال إنه يجب تكريم العاملين فى المنظومة الطبية، مثل مشاهير الفن والرياضة".