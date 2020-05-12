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محافظات

بدء فعاليات مبادرة دعم العاملين في قطاع الصحة والنظافة بشمال سيناء

الثلاثاء 12/مايو/2020 - 12:51 ص
صدى البلد
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احمد صالح
بدأت فعاليات مبادرة "دعم العاملين في القطاع الصحي بمدينة العريش" في محافظة شمال سيناء، والتي تنفذها إحدى المؤسسات بالعريش، بالشراكة مع جمعية تنمية المجتمع بالجورة ضمن مشروع "تحسين الظروف المعيشية والاقتصادية للمجتمعات المحلية بشمال سيناء".

وجرى تنفيذ ندوة للتوعية الصحية، قدمتها الدكتورة انتصار سري مدير عام إدارة الرعاية الصحية والاعلام السكاني، واستعرضت خلالها الندوة، أهم الإجراءات الوقائية والاحترازية للوقاية من الاصابة بفيروس كورونا المستجد.

حضر الندوة الدكتور بكر سويلم المدير التنفيذي لجمعية الجورة ، والدكتور خالد زايد نائب المدير التنفيذي ومدير المشروعات بالجمعية.
وأكد الدكتور بكر ، علي دور جمعية الجورة في خدمة المجتمع والشراكات التي تقدمها مع الجمعيات المشاركة في تنفيذ المبادرات المجتمعية .

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من جانبه.. أكد فتحي عثمان مدير مكتب التثقيف الصحي ، ان اهم طرق الوقاية من الأمراض المعدية وخاصة التهوية الجيدة والراحة والغذاء الصحي لرفع المناعة وتعزيز الصحة وقدم البوسترات الإرشادية للوقاية من كورونا المستجد .
بدء فعاليات مبادرة دعم العاملين في قطاع الصحة والنظافة بشمال سيناء
بدء فعاليات مبادرة دعم العاملين في قطاع الصحة والنظافة بشمال سيناء
بدء فعاليات مبادرة دعم العاملين في قطاع الصحة والنظافة بشمال سيناء
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