مفاجأة..نجل أحمد أبو هشيمة لاعب في النادي الأهلي.. شاهد

تفاجأ عدد كبير من الجماهير من وجود عمر أحمد أبو هشيمة ابن رجل الأعمال المصري أحمد أبو هشيمة وهو يلعب في صفوف ناشئي النادي الأهلي بعد حالة الجدل التي آثارها والدها من زواجه بـ ياسمين صبري.
وظهر عمر أحمد أبو هشيمة مرتديا تيشرت النادي الأهلي في أحدى المباريات لفريق الناشئين قبل ظهور جائحة كورونا وتوقف النشاط الرياضي بسببها.
وأكد عمر أحمد أبو هشيمة أن والده ليس له علاقة بلعبه في جدران النادي الأهلي موضحا أنه ساعده ودعمه حتي وصل لمستواه واللعب بالنادي الأهلي.
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وتزوج رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة من الفنانة ياسمين صبري في الأيام القليلة الماضية، حيث جمعتهما قصة حب لفترة ومن ثم خطوبة عائلية وعقد قرآن اقتصر على الأهل والأصدقاء.
يذكر أن آخر ظهور للفنانة ياسمين صبري كان ببرنامج رامز مجنون رسمي، وآخر أعمالها مسلسل فرصة تانية الذي يعرض حاليا خلال شهر رمضان.