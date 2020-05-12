بعد تصريحاته بالتفويت للزمالك.. زكي عبد الفتاح يطالب بالتحقيق مع أسامة نبيه..فيديو

أكد زكي عبد الفتاح ، مدرب حراس مرمى منتخب مصر السابق، أن أسامة نبيه، نجم الزمالك السابق ومدرب منتخب مصر الأسبق، كان يتحدث بطبيعته خلال تصريحاته الأخيرة عن غزل المحلة.





وكان أسامة نبيه قد فجر مفاجأة خلال تصريحاته، إذ أكد تعمده عدم تسجيل الأهداف في شباك الزمالك عندما كان معارًا لصفوف المحلة في مباراة نصف نهائي كأس مصر، التي انتهت بفوز الأبيض بثنائية مقابل هدف.









وأضاف زكي عبد الفتاح ، خلال مداخلته عبر برنامج "البريمو"، المُذاع عبر قناة "TEN"، اليوم: "كمشجع لنادي غزل المحلة أسامة كان يتحدث بطبيعته، المشكلة أنه خرج واعتذر وقال إنها دعابة، وهذا ما أحزنني، أنت رجل مسئول، ولا يصح أن تخرج تلك التصريحات من مدرب منتخب مصر".





وواصل مدرب حراس مصر السابق : "لا يصح أن يقول أسامه نبيه إنه (كان بيهزر)، كان يجب أن يعتذر ويقول إنه صرح بذلك يرغبته في العمل بـ الزمالك، وكنت سأحترمه حينها، ولكنه قضى على نفسه".



