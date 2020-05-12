فولكس فاجن تخسر أكثر من ثلثي مبيعاتها في ألمانيا

تعيش صناعة السيارات فى العالم حالة من الهبوط الحاد فى مبيعاتها بسبب انتشار الوباء العالمى الجديد فيروس كورونا المستجد، فعلى سبيل المثال تراجعت مبيعات مجموعة فولكس فاجن الألمانية للسيارات خلال أبريل الماضي، ووصلت إلى الثلثين بالسوق الألمانية وحدها .

وقال مدير مبيعات الشركة يورجن شتاكمان، خلال مؤتمر عبر الهاتف حسب وكالة الأنباء الألمانية : "مقارنة بنفس الشهر العام الماضي، خسرنا في ألمانيا حجم مبيعات بنسبة 67%". ورغم هذا التراجع الحاد .

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وأوضح شتاكمان أن وضع مبيعات الشركة في ألمانيا أفضل منه في دول أخرى، مشيرا إلى أن مبيعات العلامة الرئيسية في السوق الأوروبية تراجعت بنسبة 83% مقارنة بأبريل عام 2019.

واستطرد: "بالاضافة الى تراجع المبيعات في بريطانيا وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا بنسبة 99%، بينما استقرت في الصين".

ولإنقاذ مايمكن انقاذه تطلق فولكس فاجن، الآن، برنامجا؛ لتعزيز الطلب في مواجهة حالة التردد وعدم اليقين بين المستهلكين ومتاجر السيارات المغلقة منذ فترة طويلة.

ويشمل البرنامج عروض تأجير وتمويل مخفضة للسيارات الجديدة والمستعملة، بعد التركيز على البيع من المستودعات المكتظة، ومن المخطط أيضا حماية الأقساط حال فقد العميل وظيفته.