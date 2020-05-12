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مرأة

أضرار تصيب الأطفال بسبب الاستخدام المفرط للموبايل.. فيديو

الثلاثاء 12/مايو/2020 - 10:29 ص
اضرار الإفراط في
اضرار الإفراط في استخدام الهواتف على الأطفال
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آية التيجي
يلجأ أغلب الأمهات والآباء إلى إلهاء أطفالهم عن "الزن" واللعب، والطلبات المستمرة لهم بإستخدام الهواتف المحمولة، ولكن سرعان ما يتحول الأمر إلى الإدمان، وهو ما يجعلهم يتعرضون للعديد من أضرار الهاتف على صحتهم.


وصرح الدكتور محمد حلمي، استشاري التغذية العلاجية وإذابة الدهون، أنه انتشرت أجهزة الموبايل والتابلت وجميع أنواع الهواتف الحديثة بشكل واسع بين الأطفال بداية من عمر سنة حتى 15 عاما. مما يعرض هذا الجيل للإصابة بمخاطر صحية أكثر بكثير مما نتخيل. 

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وأكد حلمى، في تصريح خاص لموقع "صدى البلد" الإخباري، أن هناك مجموعة كبيرة من الأضرار التى لا يتوقعها الآباء عند جلوس الطفل أمام الموبايل والتابلت لساعات طويلة، أهمها: 


1- ينخفض المجهود البدنى للطفل، مما يجعله أكثر عرضة لزيادة الوزن.

2- انعزال الطفل مع الهاتف، وعدم التواصل مع الآخرين يؤدى للتوحد أو الانطوائية. 

3- موجات هذه الأجهزة تعرض الطفل لمشاكل كثيرة، مثل: فرط النشاط والحركة وانخفاض المستوى الدراسى.


وأوضح حلمي أن الوقت المفضل لاستخدام الهواتف الذكية يجب أن تكون ساعة واحدة فقط على مدار اليوم، بشرط أن يتم تقسيم هذه المدة على عدة مرات خلال اليوم وليس بشكل متواصل.

وأضاف حلمي، إلى أنه يفضل أن يمارس الأطفال الرياضة، والجلوس فى الشمس وقت مناسب لإفراز فيتامين "د"، بدلا من الجلوس على الهواتف أو التابلت.

وإليكم الفيديو الكامل من هنا..
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