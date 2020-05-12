أضرار تصيب الأطفال بسبب الاستخدام المفرط للموبايل.. فيديو

يلجأ أغلب الأمهات والآباء إلى إلهاء أطفالهم عن "الزن" واللعب، والطلبات المستمرة لهم بإستخدام الهواتف المحمولة، ولكن سرعان ما يتحول الأمر إلى الإدمان، وهو ما يجعلهم يتعرضون للعديد من

..

وأكد حلمى، في تصريح خاص لموقع "صدى البلد" الإخباري، أن هناك مجموعة كبيرة من الأضرار التى لا يتوقعها الآباء عند جلوس الطفل أمام









1- ينخفض المجهود البدنى للطفل، مما يجعله أكثر عرضة لزيادة الوزن.



2- انعزال الطفل مع الهاتف، وعدم التواصل مع الآخرين يؤدى للتوحد أو الانطوائية.



3- موجات هذه الأجهزة تعرض الطفل لمشاكل كثيرة، مثل: فرط النشاط والحركة وانخفاض المستوى الدراسى.





وأوضح حلمي أن الوقت المفضل لاستخدام الهواتف الذكية يجب أن تكون ساعة واحدة فقط على مدار اليوم، بشرط أن يتم تقسيم هذه المدة على عدة مرات خلال اليوم وليس بشكل متواصل.





وأضاف حلمي، إلى أنه يفضل أن يمارس الأطفال الرياضة، والجلوس فى الشمس وقت مناسب لإفراز فيتامين "د"، بدلا من الجلوس على الهواتف أو التابلت.





وإليكم الفيديو الكامل من هنا..