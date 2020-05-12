لفحص واختبار العينات.. اتفاق بين هيئتي سلامة الغذاء والرقابة على الصادرات

الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات اتفاق تعاون في مجال تقديم خدمات فحوص واختبارات العينات الغذائية لمدة عام. وقعت الهيئة القومية لسلامة الغذاء واتفاق تعاون في مجال تقديم خدمات فحوص واختبارات العينات الغذائية لمدة عام.





الصادرات والواردات . وبحسب بيان، الثلاثاء، وقع الاتفاق الدكتور حسين منصور، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، واللواء إسماعيل جابر، رئيس الهيئة العامة لرقابة على





الهيئة القومية لسلامة الغذاء ، إن الاتفاق يستهدف تعزيز التعاون بين هيئة سلامة الغذاء وهيئة الرقابة على الصادرات والواردات في مجال فحص عينات الغذاء في معامل هيئة الرقابة على الصادرات والواردات والمعتمدة بالموانئ، مما يساعد في سرعة الحصول على نتائج فحص الواردات الغذائية ويدعم استخدام موارد الدولة بمتخلف معاملها الحكومية المعتمدة لتقديم خدمة معملية منافسة. وقال الدكتور حسين منصور، رئيس، إن الاتفاق يستهدف تعزيز التعاون بين هيئة سلامة الغذاء وهيئة الرقابة على الصادرات والواردات في مجال فحص عينات الغذاء في معامل هيئة الرقابة على الصادرات والواردات والمعتمدة بالموانئ، مما يساعد في سرعة الحصول على نتائج فحص الواردات الغذائية ويدعم استخدام موارد الدولة بمتخلف معاملها الحكومية المعتمدة لتقديم خدمة معملية منافسة.





اقرأ أيضًا: تفاصيل مبادرة الحكومة لدعم المنشآت السياحية بتوجيه القيادة السياسية





هيئة الرقابة على الصادرات والواردات، إلى أن الهيئة قد طورت معاملها بالتنسيق مع هيئة سلامة الغذاء للتأكد من مطابقة متطلبات سلامة الغذاء وقواعد العمل الفنية لفحص الغذاء من الملوثات حماية للمستهلك. من جانبه، أشار اللواء إسماعيل جابر، رئيسأن الهيئة قد طورت معاملها بالتنسيق مع هيئة سلامة الغذاء للتأكد من مطابقة متطلبات سلامة الغذاء وقواعد العمل الفنية لفحص الغذاء من الملوثات حماية للمستهلك.



