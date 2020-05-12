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اقتصاد

لفحص واختبار العينات.. اتفاق بين هيئتي سلامة الغذاء والرقابة على الصادرات

الثلاثاء 12/مايو/2020 - 10:20 ص
توقيع اتفاق تعاقد
توقيع اتفاق تعاقد بين الهيئة القومية لسلامة الغذاء والهيئة ا
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ولاء عبد الكريم
وقعت الهيئة القومية لسلامة الغذاء والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات اتفاق تعاون في مجال تقديم خدمات فحوص واختبارات العينات الغذائية لمدة عام. 

وبحسب بيان، الثلاثاء، وقع الاتفاق الدكتور حسين منصور، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، واللواء إسماعيل جابر، رئيس الهيئة العامة لرقابة على الصادرات والواردات

وقال الدكتور حسين منصور، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، إن الاتفاق يستهدف تعزيز التعاون بين هيئة سلامة الغذاء وهيئة الرقابة على الصادرات والواردات في مجال فحص عينات الغذاء في معامل هيئة الرقابة على الصادرات والواردات والمعتمدة بالموانئ، مما يساعد في سرعة الحصول على نتائج فحص الواردات الغذائية ويدعم استخدام موارد الدولة بمتخلف معاملها الحكومية المعتمدة لتقديم خدمة معملية منافسة.


من جانبه، أشار اللواء إسماعيل جابر، رئيس هيئة الرقابة على الصادرات والواردات، إلى أن الهيئة قد طورت معاملها بالتنسيق مع هيئة سلامة الغذاء للتأكد من مطابقة متطلبات سلامة الغذاء وقواعد العمل الفنية لفحص الغذاء من الملوثات حماية للمستهلك.

وذكر أن هيئة الرقابة على الصادرات والواردات، ملتزمة بتوقيتات إصدار نتائج التحاليل فور الانتهاء منها في التوقيتات المتفق عليها حرصا على خفض زمن الإفراج النهائي للواردات الغذائية ودقة النتائج.
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